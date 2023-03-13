Мягкие игрушки ложатся под нож в этой брюссельской больнице. Тут студенты-медики проводят особые занятия для детей,..

«Клиника для мишек Тедди» начала работу в Брюсселе

Мягкие игрушки ложатся под нож в этой брюссельской больнице. Тут студенты-медики проводят особые занятия для детей, чтобы избавить их от страха перед посещением больницы.

В «Клинику мишек Тедди» приходят сотни детей в возрасте от 4 до 7 лет. Они приносят свои любимые игрушки, чтобы проверить их состояние здоровья.

Сейчас обследуют оранжевую обезьянку по имени Маффи.

[Йен-Тхи Буи, студентка медицинского университета]:

«Предлагаю его обследовать, давай посмотрим, что у Маффи болит. Это сердце. Ты что-то слышишь? Да? Давай послушаем лёгкие».

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После первичной консультации игрушки отправляют на рентген и в операционную. Там хирурги в масках имитируют операцию.

[Эмма, посетительница]:

«У неё болело ухо, и у неё в ухе была конфетка».

Врачи говорят, что дети часто боятся больниц, не понимая, что их там ждёт. Но «Клиника для мишек Тедди» помогает успокоиться.

[Лорин Анселмо, медсестра]:

«Ребёнок в состоянии стресса чаще будет отказываться от сотрудничества, много плакать, не будет помогать во время лечения, в то время как ребёнок, побывавший в клинике, будет лучше понимать, что должно произойти, и, следовательно, будет больше помогать нам и принимать лечение».

Это уже десятое подобное мероприятие. Оно проходит с 2012 года. Организаторы говорят, что с тех пор в клинике получило лечение более 6000 мишек Тедди.

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