Пожары в Альберте: выжжено более 800 га территории

На западе Канады продолжают бушевать лесные пожары. Огонь уничтожил уже более 800 тысяч гектаров территории в..

На западе Канады продолжают бушевать лесные пожары. Огонь уничтожил уже более 800 тысяч гектаров территории в провинции Альберта. По площади это как половина озера Онтарио.

Нынешний сезон пожаров стал для региона одним из худших за всю историю наблюдений. С начала года их зафиксировали около 500.

Ситуацию усугубляют рекордная жара и то, что мало осадков. По официальным данным, в этом году ущерб от лесных пожаров в Альберте уже в несколько тысяч раз больше, чем был в прошлом.

Свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч жителей.

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С огнём борются около трёх тысяч канадских пожарных, помогают и коллеги из США. Также скоро прибудет подмога издалека: своих специалистов сюда направили Австралия и Новая Зеландия.

Тем временем синоптики обещают, что погода станет более благоприятной для противостояния огню – в Альберте будет немного прохладнее и пойдут дожди. При этом чиновники говорят, что режим чрезвычайного положения в регионе пока будет сохраняться.

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