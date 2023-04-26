Так проходит ультрамарафон среди песков пустыни Сахара под названием Marathon des Sables. Участники должны преодолеть дистанцию..

Марафон в пустыне Сахара: 250 км по пескам и жаре

Так проходит ультрамарафон среди песков пустыни Сахара под названием Marathon des Sables. Участники должны преодолеть дистанцию в 250 километров бегом. В целом забег состоит из шести этапов. В каждом определяют победителя.

В этот раз во втором этапе приняли участие 1054 спортсмена. 20 выбыли после первого. Ещё около десяти не смогли стартовать утром из-за сильной усталости.

По результатам второго дня забегов среди мужчин лидируют братья Эль Морабити из Марокко. Мохаммед победил во втором этапе, а Рашид – в первом. При этом Рашид – девятикратный победитель турнира.

Среди женщин пока в лидерах – испанская голландка Рагна Дебатс. Она финишировала первой в обоих этапах гонки.

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Этот марафон также нередко называют «песчаным». Шестидневный забег включает примерно шесть классических марафонских дистанций в 42 километра.

Соревнования ежегодно проводятся в Марокко с 1986 года. Их организовал француз Патрик Бауэр, который в 1984 году пересёк Сахару за 12 дней.

Изначально в забегах принимали участие десятки спортсменов. Теперь их число превышает тысячу.

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