Ветеринары продолжают спасать больную слониху Нур Джехан в Пакистане. Она питомица зоопарка в Карачи. Недавно у..

Больную слониху в зоопарке в Карачи лечат ветеринары из разных стран

Ветеринары продолжают спасать больную слониху Нур Джехан в Пакистане. Она питомица зоопарка в Карачи. Недавно у неё начались серьёзные проблемы с передвижением. На помощь пакистанским ветеринарам пришла австрийская зоозащитная организация Four Paws.

В Карачи прибыли восемь специалистов из разных стран. Они провели ультразвуковое исследование и обнаружили огромную гематому в брюшной полости, которая мешает работе внутренних органов слонихи. В сложной операции задействовали подъёмный кран и пожарную машину.

Ветеринары говорят, что надежда на выздоровление есть.

[Канвар Аюб, директор зоопарка в Карачи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Нур Джехан также страдает от артрита. По просьбе зарубежных специалистов слониху переселят в более просторный вольер, поскольку нынешние условия неподходящие. Вместе с ней там также будет жить слон Мадхубала.

Слонихе 17 лет. Её и ещё троих собратьев привезли в Карачи более десяти лет назад.

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