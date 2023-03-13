Поросёнок и осиротевший котёнок по кличке Марина живут в приюте для животных в чилийском Сантьяго.
Брошенного котёнка нашли на улице и принесли в приют. Он ослабел от голода, и у него гноились глаза. Под присмотром сотрудников приюта малыш быстро набрался сил и начал играть с людьми и питомцами приюта.
Котёнок познакомился с поросёнком по кличке Лаура. Её спасли от убоя. Она постоянно дрожала от страха и всего пугалась. Крошечный котёнок помог ей успокоиться.
Между ними завязалась невероятная дружба. Они играют, обнимаются и дремлют вместе. Смотрите видео.
Как подружились котёнок-сирота и поросёнок
Поросёнок и осиротевший котёнок по кличке Марина живут в приюте для животных в чилийском Сантьяго.