Раньше работа была единственным, что заботило австралийку Салли. Она была ею буквально одержима. [Салли Макграт, жительница..

Зависимость от работы начали изучать в 60-ти странах мира

[Салли Макграт, жительница Австралии]:

«Когда я не была на работе, я думала о работе и была полностью поглощена работой».

Раньше работа была единственным, что заботило австралийку Салли. Она была ею буквально одержима.

Женщина трижды перенесла эмоциональное выгорание и была вынуждена взять отпуск.

В конце концов, она решила уволиться с должности менеджера-консультанта по недвижимости.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По данным исследователей, каждый пятый работающий человек в мире страдает от трудоголизма.

[Павел Атрошко, исследователь из Гданьского университета]:

«Если сравнить эту зависимость с другими хорошо известными, такими как азартные игры или видеоигры, то она гораздо более распространена».

Около шестидесяти стран сегодня принимают участие во всемирном исследовании зависимости от работы.

Цель в том, чтобы определить причины, которые приводят к трудоголизму. Изучают разные условия, включая самозанятость, а также работу на руководящей должности или должности менеджера.

В Австралии этим исследованием руководит Рэйчел Поттер из Университета Южной Австралии.

[Рейчел Поттер, руководитель исследования в Австралии]:«Большой фактор риска – рабочее время, что немного беспокоит, потому что Австралия занимает лидирующее место в мире с точки зрения количества рабочего времени».

Кроме того, повлияла и пандемия, из-за которой многие стали работать удалённо, и понятие рабочего дня размылось ещё больше.

[Рейчел Поттер, руководитель исследования в Австралии]:«Сейчас люди гораздо чаще проверяют электронную почту поздно ночью, особенно отвечая начальникам. Они чувствуют себя обязанными это делать».

Ранние выводы показали: 30% австралийцев, вероятно, страдают от трудоголизма в течение своей карьеры. Причём женщины подвержены большему риску, чем мужчины.

Ну а Салли, между тем, нашла для себя новое призвание. Она помогает справиться с зависимостью от работы другим трудоголикам.

Короткая ссылка на эту страницу: