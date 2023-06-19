Не менее 12 человек стали жертвами наводнений на юге Бразилии. На регион обрушился внетропический циклон. Пострадал..

На юг Бразилии обрушился циклон: не менее 12 погибших

Не менее 12 человек стали жертвами наводнений на юге Бразилии. На регион обрушился внетропический циклон. Пострадал штат Риу-Гранду-ду-Сул.

[пострадавший]:

«Это кошмар. Нам понадобится много помощи от федерального правительства и властей штата. Мы знаем, что община, регион помогут нам отстроиться заново».

Шторм вызвал проливные дожди. В нескольких районах власти выпустили предупреждение об опасности схода оползней.

В муниципалитете Макаэ на восточном побережье выпало около 30 сантиметров осадков.

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Сильно пострадал город Караа, где живёт более 8000 человек.

[пострадавший]:

«Мы потеряли некоторые вещи, мы расстроены, но верим в Бога, что снова всё преодолеем».

В затопленных районах несколько человек числятся пропавшими без вести. Их ищут с вертолётов.

Пострадавших также вывозят на лодках.

Люди находят убежище на стадионах.

[Эдуарду Лейте, губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул]:

«Нам нужно защитить пострадавших, дать приют, помощь, внимание каждому из них. Спасти тех, кто всё ещё ждёт спасения, найти пропавших без вести, помочь людям. Потом усердно возьмёмся за реконструкцию пострадавших городов».

Смертоносные наводнения в Бразилии – явление обычное. Десятилетиями они ежегодно вызывают разрушения.

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