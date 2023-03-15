Пентагон подтвердил, что направил разведывательный беспилотник в Чёрное море

Американские военные были вынуждены разбить свой разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper из-за повреждений, нанесённых ему при столкновении..

[Пэт Райдер, бригадный генерал]:

«Из-за повреждений мы были вынуждены фактически направить его в Чёрное море. Насколько мне известно, пока русские его не достали».

Американские военные были вынуждены разбить свой разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper из-за повреждений, нанесённых ему при столкновении с российским самолетом. Об этом заявили в Пентагоне.

Во вторник американский военный разведывательный беспилотник MQ-9 потерпел крушение в Чёрном море в районе Крымского полуострова после того, как его перехватили российские истребители.

В Пентагоне заявили, что один из российских самолетов Су-27 врезался в винт дрона, выведя его из строя.

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Также там уверены, что российские истребители несколько раз сбрасывали топливо на MQ-9, возможно, пытаясь ослепить или повредить его. Они также совершали небезопасные манёвры перед беспилотным летательным аппаратом.

При этом в Минобороны России объявили, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали. По мнению ведомства, к крушению могло привести резкое маневрирование, из-за чего дрон перешёл в неуправляемый полёт.

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