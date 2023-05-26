Фермеры Испании радуются дождям после продолжительной засухи

Фермеры на востоке Испании надеются, что начавшиеся дожди спасут их урожай после длительной засухи. Она терзала..
Дата загрузки: 2023-05-26
[Сантьяго Паскаль, член фермерской ассоциации]:
«Мы столкнулись с очень тревожной ситуацией, почти изнурительной для некоторых культур из-за засухи, нехватки воды и высоких температур. В преддверии лета для нас настоящее благословение, что уже много часов выпадает до 40 литров осадков на квадратный метр».
Впрочем, фермеры также говорят, что дождей может оказаться недостаточно.
[Хосе Висенте, глава фермерского профсоюза]:
«После стольких месяцев ожидания дождя мы очень благодарны. Это тыквенные и арахисовые поля. Мы не знаем, какой в итоге получим урожай из-за засухи».
В некоторых районах дожди были настолько обильными, что повредили часть урожая. Однако большинство фермеров называют осадки благом.
[Рауль Марин, фермер]:
«Дождь – это огромное благословение. Урожай будет отличным».
В Валенсии осадков выпало больше, чем было за последние шесть месяцев. Если говорить о всей Испании, то в период с октября 2022 года по 21 мая 2023 года осадков было на 28% меньше, чем в среднем за этот период.
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