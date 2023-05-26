Фермеры Испании радуются дождям после продолжительной засухи

Фермеры на востоке Испании надеются, что начавшиеся дожди спасут их урожай после длительной засухи. Она терзала..

[Сантьяго Паскаль, член фермерской ассоциации]:

«Мы столкнулись с очень тревожной ситуацией, почти изнурительной для некоторых культур из-за засухи, нехватки воды и высоких температур. В преддверии лета для нас настоящее благословение, что уже много часов выпадает до 40 литров осадков на квадратный метр».

Фермеры на востоке Испании надеются, что начавшиеся дожди спасут их урожай после длительной засухи. Она терзала страну несколько месяцев.

Впрочем, фермеры также говорят, что дождей может оказаться недостаточно.

[Хосе Висенте, глава фермерского профсоюза]:

«После стольких месяцев ожидания дождя мы очень благодарны. Это тыквенные и арахисовые поля. Мы не знаем, какой в итоге получим урожай из-за засухи».

В некоторых районах дожди были настолько обильными, что повредили часть урожая. Однако большинство фермеров называют осадки благом.

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[Рауль Марин, фермер]:

«Дождь – это огромное благословение. Урожай будет отличным».

В Валенсии осадков выпало больше, чем было за последние шесть месяцев. Если говорить о всей Испании, то в период с октября 2022 года по 21 мая 2023 года осадков было на 28% меньше, чем в среднем за этот период.

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