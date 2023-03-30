В Португалии – одной из беднейших стран западной Европы – продолжают расти цены. Недавно правительство отменило..

В Португалии отменили НДС на базовые продукты, но люди недовольны

В Португалии – одной из беднейших стран западной Европы – продолжают расти цены.

Недавно правительство отменило НДС на самые базовые товары. В целом это 44 позиции, включая молоко, хлеб, рис, помидоры и несколько видов мяса и рыбы. Временно они не будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 6%.

Однако покупатели жалуются, что этого недостаточно.

[Тереса Перес, покупательница]:

«Каждую неделю цены растут, всё дорожает, и нам сложно получать необходимые вещи. Теперь покупаем меньше. Это такая мизерная сумма, что мы её не почувствуем. Это не снизит цены, поскольку 6% – это смешно».

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В последнее время в стране увеличили субсидии для самых бедных семей. Отмена НДС будет иметь более широкое влияние на 10-миллионное население страны, где более половины работников получают менее 1000 евро в месяц.

[Ана Силва, владелица пекарни]:

«Повысьте людям зарплаты. Клиенты делают покупки, когда у них есть деньги. Если нет, они не покупают. Очень подорожали аренда жилья, транспорт. Маленькие вещи много значат. НДС – это важный шаг. Он может очень помочь». [Антониу Бриту, продавец овощей]:

«Из-за повышения цен у нас стало меньше клиентов. Теперь покупатели считают каждую копейку, поскольку их возможности сильно сократились. Я уже говорил, что нужно повысить пенсии, они очень низкие, пожилые сталкиваются со многими трудностями».

Правительство объявило о повышении заработной платы на 1% для более чем 740 тысяч госслужащих. В феврале инфляция в Португалии немного замедлилась до 8,2% в годовом исчислении. При этом цены на необработанные продукты питания, такие как фрукты и овощи, выросли на 20%.

Рост стоимости жизни уже вызвал волну протестов в Португалии и в Европе в целом.

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