Манчестер стал первым британским городом, где ввели «туристический налог»

Проживание в отелях Манчестера теперь будет дороже, чем раньше. Город на севере Англии стал первым в..

Проживание в отелях Манчестера теперь будет дороже, чем раньше. Город на севере Англии стал первым в Великобритании, где ввели так называемый туристический налог для постояльцев. Теперь они будут платить за каждую ночь до одному дополнительному фунту стерлингов.

Власти города говорят, что это поможет туристическому сектору, а также позволит выделять больше денег на уборку улиц и проведение разных мероприятий.

[постоялица отеля]:

«Думаю, в этом нет проблемы. Это только один фунт. И я читала, что это вклад в казну города». [постоялица отеля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я в довольно выгодном положении. Остановился один и только на одну ночь. Но есть много людей, которые живут по много ночей. Для них это уже другая история».

Впрочем, эксперты пока не пришли к единому мнению, эффективны ли туристические налоги. Особенно в условиях инфляции, когда гости считают каждый фунт.

[Кейт Николлс, исп. директор UK Hospitality]:

«Если это семья из четырёх человек, которая остаётся на выходные, то она заплатит 4 фунта. Из-за этого она, возможно, откажется от ужина, посещения кафе или ресторана, от похода к достопримечательности или поездки на такси. Нужно быть осторожными, чтобы не отталкивать людей от расходов, которые они обычно делают».

Однако работники гостиничного сектора не согласны.

[Пьермикеле Де Винсенти, работник отеля]:

«Это дешевле, чем пинта, чем картофель фри. Гость это понимает и знает, что в следующий раз, когда он вернётся в Манчестер, город станет ещё лучше».

Подобные налоги уже ввели во многих европейских городах, включая Венецию, Рим и Барселону. Также о сборах в отелях задумались и в Эдинбурге – столице Шотландии.

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