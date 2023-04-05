Манчестер стал первым британским городом, где ввели «туристический налог»

Проживание в отелях Манчестера теперь будет дороже, чем раньше. Город на севере Англии стал первым в..
Дата загрузки: 2023-04-05
Власти города говорят, что это поможет туристическому сектору, а также позволит выделять больше денег на уборку улиц и проведение разных мероприятий.
[постоялица отеля]:
«Думаю, в этом нет проблемы. Это только один фунт. И я читала, что это вклад в казну города».
[постоялица отеля]:
«Я не против, если деньги возвращаются обратно в город».
[постоялец отеля]:
«Я в довольно выгодном положении. Остановился один и только на одну ночь. Но есть много людей, которые живут по много ночей. Для них это уже другая история».
Впрочем, эксперты пока не пришли к единому мнению, эффективны ли туристические налоги. Особенно в условиях инфляции, когда гости считают каждый фунт.
[Кейт Николлс, исп. директор UK Hospitality]:
«Если это семья из четырёх человек, которая остаётся на выходные, то она заплатит 4 фунта. Из-за этого она, возможно, откажется от ужина, посещения кафе или ресторана, от похода к достопримечательности или поездки на такси. Нужно быть осторожными, чтобы не отталкивать людей от расходов, которые они обычно делают».
Однако работники гостиничного сектора не согласны.
[Пьермикеле Де Винсенти, работник отеля]:
«Это дешевле, чем пинта, чем картофель фри. Гость это понимает и знает, что в следующий раз, когда он вернётся в Манчестер, город станет ещё лучше».
Подобные налоги уже ввели во многих европейских городах, включая Венецию, Рим и Барселону. Также о сборах в отелях задумались и в Эдинбурге – столице Шотландии.
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