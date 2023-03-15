«Уродливая герцогиня»: сатирическое искусство прошлого показали в Лондоне

Вряд ли эта картина придёт на ум, если речь об эпохе Возрождения. «Уродливая герцогиня» фламандского художника..

Вряд ли эта картина придёт на ум, если речь об эпохе Возрождения.

«Уродливая герцогиня» фламандского художника Квентина Массейса олицетворяет собой сатиру XVI века.

Полотно написали в начале 1510-х годов. Она изображает пожилую даму в огромном чепце и в платье с глубоким вырезом.

[Эмма Капрон, куратор выставки]:

«Все знают эту картину. Все узнают её, когда приходят в Национальную галерею. Но мало кто на самом деле знает, кто, когда и где написал оригинал, и мало кто представляет контекст эпохи Возрождения, в котором развивался этот образ».

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Картина стала центральным экспонатом новой выставки «Безобразная герцогиня: красота и сатира эпохи Возрождения».

Рядом с ней висит мужской аналог того же художника под названием «Старик».

[Эмма Капрон, куратор выставки]:

«Она держит бутон розы, который уже поник и немного обвис. Думаю, она дарит его старику – своему компаньону. Он гораздо скромнее одет. У него обычный профиль, и он делает рукой жест, который можно рассматривать как упрёк или приветствие. Но цель в любом случае была такой, чтобы мужчины посмеялись над тем, как эта женщина нарушает условности, действует и ведёт себя неподобающе своему возрасту. Это сатира на похоть пожилых женщин. Она была частым предметом шуток эпохи Возрождения».

Куратор выставки отмечает, что в этой картине есть много связи с современностью. Многие пожилые дамы одеваются так же провокационно.

Ещё один интересный экспонат – «Бюст старой женщины». Автор неизвестен.

[Эмма Капрон, куратор выставки]:

«В то время в Италии существовала традиция изображать красавиц-донн, красивых женщин. В данном случае это далеко не красавица. Эта женщина надела самые дорогие и яркие наряды, однако опустила голову, и ухмылка у неё печальная. Она понимает, что не достигла желаемой цели».

Выставка проводит параллели с другими сатирическими представлениями о красоте эпохи Возрождения. Она будет работать в Национальной галерее Лондона до 11 июня.

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