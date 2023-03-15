«Уродливая герцогиня»: сатирическое искусство прошлого показали в Лондоне

Вряд ли эта картина придёт на ум, если речь об эпохе Возрождения. «Уродливая герцогиня» фламандского художника..
Дата загрузки: 2023-03-16
«Уродливая герцогиня» фламандского художника Квентина Массейса олицетворяет собой сатиру XVI века.
Полотно написали в начале 1510-х годов. Она изображает пожилую даму в огромном чепце и в платье с глубоким вырезом.
[Эмма Капрон, куратор выставки]:
«Все знают эту картину. Все узнают её, когда приходят в Национальную галерею. Но мало кто на самом деле знает, кто, когда и где написал оригинал, и мало кто представляет контекст эпохи Возрождения, в котором развивался этот образ».
Картина стала центральным экспонатом новой выставки «Безобразная герцогиня: красота и сатира эпохи Возрождения».
Рядом с ней висит мужской аналог того же художника под названием «Старик».
[Эмма Капрон, куратор выставки]:
«Она держит бутон розы, который уже поник и немного обвис. Думаю, она дарит его старику – своему компаньону. Он гораздо скромнее одет. У него обычный профиль, и он делает рукой жест, который можно рассматривать как упрёк или приветствие. Но цель в любом случае была такой, чтобы мужчины посмеялись над тем, как эта женщина нарушает условности, действует и ведёт себя неподобающе своему возрасту. Это сатира на похоть пожилых женщин. Она была частым предметом шуток эпохи Возрождения».
Куратор выставки отмечает, что в этой картине есть много связи с современностью. Многие пожилые дамы одеваются так же провокационно.
Ещё один интересный экспонат – «Бюст старой женщины». Автор неизвестен.
[Эмма Капрон, куратор выставки]:
«В то время в Италии существовала традиция изображать красавиц-донн, красивых женщин. В данном случае это далеко не красавица. Эта женщина надела самые дорогие и яркие наряды, однако опустила голову, и ухмылка у неё печальная. Она понимает, что не достигла желаемой цели».
Выставка проводит параллели с другими сатирическими представлениями о красоте эпохи Возрождения. Она будет работать в Национальной галерее Лондона до 11 июня.
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