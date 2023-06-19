Хорватия надеется на рекордный наплыв туристов этим летом

Этим летом Хорватия надеется увидеть намного больше туристов. Бум в секторе должна принести Шенгенская зона, в..
Дата загрузки: 2023-06-20
Глава Ассоциации туризма Хорватии прогнозирует новый рекорд.
[Кристиан Станичич, глава Туристической ассоциации Хорватии]:
«Мы уже зафиксировали почти пять миллионов прибытий и более 17,5 миллионов ночёвок. Это на 20% больше, чем в прошлом году».
Исторический город Задар находится на берегу Адриатического моря и окружён национальными парками. Остатки его старого города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туристы говорят, что их в основном привлекла сюда живописная природа и рассказы родных.
[туристка из Австралии]:
«Я выбрала Хорватию из-за жены моего брата, которая здесь живёт. Она хорошо отзывалась о стране. Мне здесь тоже очень нравится, хотя я тут всего два дня».
[турист из Германии]:
«Мне нравится вода. Несколько лет назад моя сестра рассказала мне об этом месте. Я посмотрел в интернете и понял, что тут просто необыкновенно. Вода поразительная. Вот почему я выбрал Хорватию».
Впрочем, местные жители, сдающие свою недвижимость в аренду туристам, жалуются на нехватку отелей и отсутствие большого аэропорта.
[Даниэль Радета, глава Ассоциации арендаторов Задара]:
«Туризм, к сожалению, зависит от хорошей погоды. Прогноз погоды – это ключевое, поскольку ничего другого, кроме национальных парков и красивой природы, тут нет. Нам нужно лучше продвигать наш бренд, включая событийный и спортивный туризм. Этого очень не хватает».
На туризм приходится пятая часть экономики страны. После спада во время пандемии сектор успешно восстанавливается. Ожидается, что положительная тенденция сохранится и в этом году.
В 2022 году сектор заработал рекордную выручку в размере более 13 миллиардов евро. В этом доходы, скорее всего, будут ещё больше.
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