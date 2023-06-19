Хорватия надеется на рекордный наплыв туристов этим летом

Этим летом Хорватия надеется увидеть намного больше туристов. Бум в секторе должна принести Шенгенская зона, в..

Этим летом Хорватия надеется увидеть намного больше туристов. Бум в секторе должна принести Шенгенская зона, в которую Хорватия вступила в начале года. Отдыхающих на живописном Адриатическом побережье страны уже больше, чем в 2019, который считается рекордным по наплыву туристов.

Глава Ассоциации туризма Хорватии прогнозирует новый рекорд.

[Кристиан Станичич, глава Туристической ассоциации Хорватии]:

«Мы уже зафиксировали почти пять миллионов прибытий и более 17,5 миллионов ночёвок. Это на 20% больше, чем в прошлом году».

Исторический город Задар находится на берегу Адриатического моря и окружён национальными парками. Остатки его старого города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Туристы говорят, что их в основном привлекла сюда живописная природа и рассказы родных.

[туристка из Австралии]:

«Я выбрала Хорватию из-за жены моего брата, которая здесь живёт. Она хорошо отзывалась о стране. Мне здесь тоже очень нравится, хотя я тут всего два дня». [турист из Германии]:

«Мне нравится вода. Несколько лет назад моя сестра рассказала мне об этом месте. Я посмотрел в интернете и понял, что тут просто необыкновенно. Вода поразительная. Вот почему я выбрал Хорватию».

Впрочем, местные жители, сдающие свою недвижимость в аренду туристам, жалуются на нехватку отелей и отсутствие большого аэропорта.

[Даниэль Радета, глава Ассоциации арендаторов Задара]:

«Туризм, к сожалению, зависит от хорошей погоды. Прогноз погоды – это ключевое, поскольку ничего другого, кроме национальных парков и красивой природы, тут нет. Нам нужно лучше продвигать наш бренд, включая событийный и спортивный туризм. Этого очень не хватает».

На туризм приходится пятая часть экономики страны. После спада во время пандемии сектор успешно восстанавливается. Ожидается, что положительная тенденция сохранится и в этом году.

В 2022 году сектор заработал рекордную выручку в размере более 13 миллиардов евро. В этом доходы, скорее всего, будут ещё больше.

Короткая ссылка на эту страницу: