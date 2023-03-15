Рёв моторов и клубы пыли. Шоу дрифтующих автомобилей – еженедельное развлечение для жителей Йоханнесбурга в ЮАР...

В ЮАР подростки дрифтуют на велосипедах перед зрителями

Рёв моторов и клубы пыли. Шоу дрифтующих автомобилей – еженедельное развлечение для жителей Йоханнесбурга в ЮАР. Пока пилоты соперничают на арене, поблизости ждёт своего часа подросток Мзвахе Нгвенья. Его задача – показать, что для дрифта достаточно и двух колёс.

Мзвахе вместе с друзьями устраивает зрелищное выступление на арене. Подростки выполняют трюки на самодельных велосипедах.

[Мзвахе Нгвенья, велосипедист]:

«Я счастлив, что мы выступаем перед зрителями, а не только дрифтуем в нашем городке. Теперь нас видят и другие люди».

Трюки на велосипедах оценили даже опытные пилоты.

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[Сфе Ндлову, водитель]:

«Я впечатлён. Тоже с этого начинал. С детства мне нравились автомобили BMW, но тогда не было возможности дрифтовать на машине».

Мзвахе – член велосипедного клуба в небольшом городе недалеко от Йоханнесбурга. Клуб появился во время пандемии, когда действовал локдаун. Тогда покидать дом можно было только для занятий спортом.

В клубе подростков учат трюкам на велосипедах. Также они узнают, как ремонтировать двухколёсный транспорт.

[Мзвахе Нгвенья, велосипедист]:

«Мне нравится кататься на велосипеде. Если нам скучно и нечем заняться, мы не ищем опасных приключений, а идём дрифтовать».

Свой велосипед подросток собрал сам. Потратил на детали 140 долларов. Копил их три месяца – экономил на школьных обедах. Теперь Мзвахе мечтает поучаствовать в престижной велогонке «Тур де Франс».

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