Дубровник, живописный город на Адриатическом побережье Хорватии, устал от туристов. Их число продолжает расти из-за неожиданной..

Хорватский Дубровник устал от туристов и вводит лимиты и налоги

Дубровник, живописный город на Адриатическом побережье Хорватии, устал от туристов. Их число продолжает расти из-за неожиданной славы, которая обрушилась на это место несколько лет назад.

Здесь сняли большинство сцен популярного сериала «Игра престолов». Только в 2019 году Дубровник посетило более миллиона 200 тысяч человек.

Это создало нагрузку на ресурсы города, включая водоснабжение, вывоз мусора и транспорт.

Кроме того, в разгар сезона узкие улочки и исторические здания города часто переполнены туристами. Местные жители просто не могут выполнять каждодневные дела.

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Теперь администрация решила принимать меры. Число посетителей, которые ежедневно могут входить в исторический центр, ограничили. Также ввели туристический налог.

[Миро Драскович, глава Управления туризма Дубровника]:

«Во-первых, число круизных лайнеров в день ограничили до 4000 пассажиров. Теперь они могут оставаться в порту Дубровника намного дольше. Большинство стоят по восемь часов, некоторые по шесть. Ещё мы установили камеры в Старом городе, которые помогают нам определить точное количество туристов».

Индустрия туризма Дубровника вносит большой вклад в местную экономику. Потрясающая архитектура города, богатое культурное наследие и красивая береговая линия продолжают привлекать посетителей.

[Джозеф Страпац, турист из США]:

«Мы постарались приехать сюда в начале лета, чтобы людей не было слишком много. В субботу вечером я был в Париже. Там просто толпы людей. На Эйфелевой башне не протолкнуться. Мы к такому привыкли».

При этом жители Дубровника говорят, что стоит вкладывать деньги в более устойчивые виды туризма, такие как культурный и экологический.

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