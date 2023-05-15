Житель Флориды побил рекорд самой продолжительной жизни под водой

Житель Флориды установил рекорд по самой продолжительной жизни под водой. В своём подводном домике у побережья..

Житель Флориды установил рекорд по самой продолжительной жизни под водой. В своём подводном домике у побережья Ки-Ларго во Флориде он обитает уже более 73 дней.

Дайвер и медицинский исследователь Джозеф Дитури принимает участие в эксперименте под названием «Проект Нептун 100». Его спонсирует Фонд развития морских ресурсов.

[Джозеф Дитури, «подводный житель»]:

«Больше всего я скучаю по солнцу. Солнце для меня в жизни было главным. В пять утра я обычно шёл в спортзал, а потом возвращался и смотрел на восход».

Дитури говорит, что планирует оставаться под водой до 9 июня, когда он достигнет отметки в 100 дней. Предыдущий рекорд пребывания под водой был установлен в 2014 году. Он составил 73 дня.

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Своим экспериментом исследователь хочет помочь в изучении человеческого организма, а также его реакции на факторы окружающей среды. В частности, на длительное воздействие экстремального давления.

Эта информация пригодится и учёным, и студентам. Также она станет полезна для будущих глубоководных миссий.

[Джозеф Дитури, «подводный житель»]:

«Идея состоит в том, чтобы заселить Мировой океан. Позаботиться о нём, живя в нём и обращаясь с ним по-настоящему хорошо».

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