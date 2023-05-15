fb pixel
Телеканал NTD

Житель Флориды побил рекорд самой продолжительной жизни под водой

Житель Флориды побил рекорд самой продолжительной жизни под водой

Житель Флориды установил рекорд по самой продолжительной жизни под водой. В своём подводном домике у побережья..

Дата загрузки: 2023-05-16

Житель Флориды побил рекорд самой продолжительной жизни под водой
Житель Флориды установил рекорд по самой продолжительной жизни под водой. В своём подводном домике у побережья Ки-Ларго во Флориде он обитает уже более 73 дней.

Дайвер и медицинский исследователь Джозеф Дитури принимает участие в эксперименте под названием «Проект Нептун 100». Его спонсирует Фонд развития морских ресурсов.

[Джозеф Дитури, «подводный житель»]:
«Больше всего я скучаю по солнцу. Солнце для меня в жизни было главным. В пять утра я обычно шёл в спортзал, а потом возвращался и смотрел на восход».

Дитури говорит, что планирует оставаться под водой до 9 июня, когда он достигнет отметки в 100 дней. Предыдущий рекорд пребывания под водой был установлен в 2014 году. Он составил 73 дня.

Своим экспериментом исследователь хочет помочь в изучении человеческого организма, а также его реакции на факторы окружающей среды. В частности, на длительное воздействие экстремального давления.

Эта информация пригодится и учёным, и студентам. Также она станет полезна для будущих глубоководных миссий.

[Джозеф Дитури, «подводный житель»]:
«Идея состоит в том, чтобы заселить Мировой океан. Позаботиться о нём, живя в нём и обращаясь с ним по-настоящему хорошо».

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...