Серийный электромобиль побил два мировых рекорда средней скорости

Электрический гиперкар «Сова» бьёт новые рекорды скорости среди серийных электромобилей. Испытания проходят на аэродроме Элвингтон в..
Дата загрузки: 2023-05-26
На отрезке в 200 метров электрокар развил среднюю скорость 309 километров в час. А на отрезке в 400 метров он разогнался до 319 километров в час. Все показания фиксировали специальными измерительными приборами. Два мировых рекорда подтвердил представитель Книги Гиннесса.
[Гленн Поллард, представитель Книги Гиннесса]:
«От имени Книги рекордов Гиннесса я с огромным удовольствием вручаю два сертификата за совершенно новые рекорды Гиннесса».
«Сову» построила японская компания Aspark.
[Масанори Ёсида, директор компании Aspark]:
«Мы рады побить рекорд. И «Сова» – это только первый шаг. В будущем мы установим ещё больше рекордов».
Aspark Owl была создана с одной целью – построить электромобиль, который разгоняется до сотни быстрее конкурентов. Разработчикам это удалось. Показатель составил 1,9 секунды.
«Сова» оснащена четырьмя электромоторами. В сумме они выдают 2012 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара – 420 километров в час. Запас хода – 450 километров. Снаряжённая масса – 1900 килограммов.
Aspark выпустит всего полсотни таких машин. Цены начинаются почти от трёх миллионов евро.
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