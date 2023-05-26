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Серийный электромобиль побил два мировых рекорда средней скорости

Серийный электромобиль побил два мировых рекорда средней скорости

Электрический гиперкар «Сова» бьёт новые рекорды скорости среди серийных электромобилей. Испытания проходят на аэродроме Элвингтон в..

Дата загрузки: 2023-05-26

Серийный электромобиль побил два мировых рекорда средней скорости
Электрический гиперкар «Сова» бьёт новые рекорды скорости среди серийных электромобилей. Испытания проходят на аэродроме Элвингтон в Северной Англии.

На отрезке в 200 метров электрокар развил среднюю скорость 309 километров в час. А на отрезке в 400 метров он разогнался до 319 километров в час. Все показания фиксировали специальными измерительными приборами. Два мировых рекорда подтвердил представитель Книги Гиннесса.

[Гленн Поллард, представитель Книги Гиннесса]:
«От имени Книги рекордов Гиннесса я с огромным удовольствием вручаю два сертификата за совершенно новые рекорды Гиннесса».

«Сову» построила японская компания Aspark.

[Масанори Ёсида, директор компании Aspark]:

«Мы рады побить рекорд. И «Сова» – это только первый шаг. В будущем мы установим ещё больше рекордов».

Aspark Owl была создана с одной целью – построить электромобиль, который разгоняется до сотни быстрее конкурентов. Разработчикам это удалось. Показатель составил 1,9 секунды.

«Сова» оснащена четырьмя электромоторами. В сумме они выдают 2012 лошадиных сил. Максимальная скорость электрокара – 420 километров в час. Запас хода – 450 километров. Снаряжённая масса – 1900 килограммов.

Aspark выпустит всего полсотни таких машин. Цены начинаются почти от трёх миллионов евро.

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