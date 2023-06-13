Американец установил рекорд, проведя 100 дней под водой

Флоридский дайвер и инженер-биомедик Джозеф Дитури всплыл с глубины после установления рекорда. В небольшом подводном жилище..
Дата загрузки: 2023-06-13
Флоридский дайвер и инженер-биомедик Джозеф Дитури всплыл с глубины после установления рекорда. В небольшом подводном жилище он пробыл ровно 100 дней.
На берегу команда поддержки встретила его аплодисментами.
[Джозеф Дитури, рекордсмен пребывания под водой]:
«Я оказался над водой впервые за 100 дней… Я чувствую тепло солнца и испытываю благодарность».
Медицинский исследователь жил в подводном домике у побережья Ки-Ларго в штате Флорида с 1 марта. Это была программа под названием «Проект Нептун 100». Его организовал Фонд развития морских ресурсов.
Цель проекта – объединить медицинские и водные исследования и предоставить образовательную помощь студентам Университета Южной Флориды.
[Джозеф Дитури, рекордсмен пребывания под водой]:
«Речь никогда не шла о рекорде. Я хотел увеличить время пребывания человека в подводном мире и терпимость к изолированной, замкнутой и экстремальной среде».
Некоторые ежедневные исследования Дитури включали мониторинг реакции его организма на длительное воздействие экстремального давления и изолированной среды. Эта информация может быть полезна для будущих глубоководных морских миссий.
Предыдущий рекорд пребывания под водой был установлен в 2014 году. Оно длилось 73 дня.
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