Флоридская «русалка» проплыла по заливу, собирая мусор, и побила рекорд

«Русалка Мерле» – так называют эту пловчиху и четырёхкратную рекордсменку Книги Гиннесса. Теперь она превзошла свои..

«Русалка Мерле» – так называют эту пловчиху и четырёхкратную рекордсменку Книги Гиннесса. Теперь она превзошла свои достижения, проплыв по заливу Бискейн вдоль побережья Майами большую дистанцию.

Мерле по обыкновению совершает заплыв в моноласте. Её сопровождают байдарочники, которые периодически сменяют друг друга. Их задача – оберегать пловчиху от лодок, а также помогать в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, они снабжают «русалку» едой и водой.

Рекорд не единственная цель Мерле. Во время заплыва она собирает мусор, чтобы вдохновить людей беречь природу. Воды Бискейна давно загрязнены. Хотя на севере залива ситуация улучшается, но во время дождей в него попадает мусор с городских улиц. Пока эта проблема не решена.

Загрязнение вредит морским обитателям, а также людям. В заливе живут дельфины, ламантины и другие редкие виды животных. Также здесь есть кораллы.

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[Мерле Лийванд, рекордсменка]:

«Некоторые люди хотят жить в более здоровой среде, и это меня вдохновляет. Нам надо спасти залив Бискейн. Пока я плыла, местами чувствовала запах туалета, и было много морской травы. Мне приходилось сквозь неё прорываться».

В воде пловчиха повстречалась с медузами, а потом кто-то её ужалил – начался зуд. Но Мерле всё выдержала. Она проплыла в моноласте 48 километров за 14 часов 15 минут. За это время собрала девять килограммов мусора.

Мерле родом из Эстонии. Плавает с детства. Приезд в Майами стал для неё воплощением мечты, поскольку она любит тёплые воды. Осталось только спасти их от мусора.

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