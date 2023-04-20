Флоридская «русалка» проплыла по заливу, собирая мусор, и побила рекорд

«Русалка Мерле» – так называют эту пловчиху и четырёхкратную рекордсменку Книги Гиннесса. Теперь она превзошла свои..
Дата загрузки: 2023-04-20
Мерле по обыкновению совершает заплыв в моноласте. Её сопровождают байдарочники, которые периодически сменяют друг друга. Их задача – оберегать пловчиху от лодок, а также помогать в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, они снабжают «русалку» едой и водой.
Рекорд не единственная цель Мерле. Во время заплыва она собирает мусор, чтобы вдохновить людей беречь природу. Воды Бискейна давно загрязнены. Хотя на севере залива ситуация улучшается, но во время дождей в него попадает мусор с городских улиц. Пока эта проблема не решена.
Загрязнение вредит морским обитателям, а также людям. В заливе живут дельфины, ламантины и другие редкие виды животных. Также здесь есть кораллы.
[Мерле Лийванд, рекордсменка]:
«Некоторые люди хотят жить в более здоровой среде, и это меня вдохновляет. Нам надо спасти залив Бискейн. Пока я плыла, местами чувствовала запах туалета, и было много морской травы. Мне приходилось сквозь неё прорываться».
В воде пловчиха повстречалась с медузами, а потом кто-то её ужалил – начался зуд. Но Мерле всё выдержала. Она проплыла в моноласте 48 километров за 14 часов 15 минут. За это время собрала девять килограммов мусора.
Мерле родом из Эстонии. Плавает с детства. Приезд в Майами стал для неё воплощением мечты, поскольку она любит тёплые воды. Осталось только спасти их от мусора.
Короткая ссылка на эту страницу: