Иракский спортсмен Ахмед Насер когда-то мечтал о блестящей футбольной карьере. Теперь же играет в баскетбол на..

Иракский футболист потерял ноги из-за взрыва, но теперь играет в баскетбол

Иракский спортсмен Ахмед Насер когда-то мечтал о блестящей футбольной карьере. Теперь же играет в баскетбол на колясках в спортивном зале в Багдаде.

Его надежды рухнули 16 лет назад. Ахмед играл в команде «Аль-Сенаа». В 2007-м вместе с другим игроком поехал в магазин за новыми футбольными бутсами. Через несколько часов друг был мёртв, а сам Ахмед остался без ног. Рядом с ними взорвалась бомба.

[Ахмед Насер, баскетболист]:

«Когда теряешь часть тела и не можешь выйти из дома – это жизненная перемена. Мне и сейчас стыдно показываться на людях в инвалидной коляске».

Футболист думал, что для него всё кончено. Но через два года у него в гостях побывал глава Иракской федерации футбола. Просил Ахмеда не бросать спорт. Так мужчина стал баскетболистом. А в последние годы и политическая обстановка в стране стабилизировалась.

[Ахмед Насер, баскетболист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Теперь я могу куда-нибудь поехать и встретиться с друзьями. Лучшее доказательство – это (наша баскетбольная) команда. В ней играют люди разной веры: сунниты, шииты, курды и христиане. Сейчас ситуация изменилась».

Ахмед обычно объезжает стороной место трагедии. На своём бывшем стадионе тоже не показывается. Сейчас приехал туда впервые за 16 лет.

[Ахмед Насер, баскетболист]:

«Как футболист я не хочу хранить плохие воспоминания. Хочу двигаться дальше, жить настоящим и смотреть в будущее».

Сейчас иракская команда по баскетболу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдёт в июне.

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