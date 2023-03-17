Иракский футболист потерял ноги из-за взрыва, но теперь играет в баскетбол

Иракский спортсмен Ахмед Насер когда-то мечтал о блестящей футбольной карьере. Теперь же играет в баскетбол на..
Дата загрузки: 2023-03-17
Его надежды рухнули 16 лет назад. Ахмед играл в команде «Аль-Сенаа». В 2007-м вместе с другим игроком поехал в магазин за новыми футбольными бутсами. Через несколько часов друг был мёртв, а сам Ахмед остался без ног. Рядом с ними взорвалась бомба.
[Ахмед Насер, баскетболист]:
«Когда теряешь часть тела и не можешь выйти из дома – это жизненная перемена. Мне и сейчас стыдно показываться на людях в инвалидной коляске».
Футболист думал, что для него всё кончено. Но через два года у него в гостях побывал глава Иракской федерации футбола. Просил Ахмеда не бросать спорт. Так мужчина стал баскетболистом. А в последние годы и политическая обстановка в стране стабилизировалась.
[Ахмед Насер, баскетболист]:
«Теперь я могу куда-нибудь поехать и встретиться с друзьями. Лучшее доказательство – это (наша баскетбольная) команда. В ней играют люди разной веры: сунниты, шииты, курды и христиане. Сейчас ситуация изменилась».
Ахмед обычно объезжает стороной место трагедии. На своём бывшем стадионе тоже не показывается. Сейчас приехал туда впервые за 16 лет.
[Ахмед Насер, баскетболист]:
«Как футболист я не хочу хранить плохие воспоминания. Хочу двигаться дальше, жить настоящим и смотреть в будущее».
Сейчас иракская команда по баскетболу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдёт в июне.
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