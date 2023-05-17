Нигерийский шеф-повар готовила 100 часов беспрерывно, чтобы побить рекорд Гиннесса

100 часов у плиты провела нигерийский шеф-повар Хильда Бэсси. За это время приготовила сотню блюд по..

100 часов у плиты провела нигерийский шеф-повар Хильда Бэсси. За это время приготовила сотню блюд по 55 рецептам. Цель нигерийки – побить рекорд Гиннесса по кулинарному марафону, то есть по самому продолжительному приготовлению пищи одним человеком.

[Хильда Бэсси, шеф-повар]:

«Либо я достигаю этого, и на душе у меня хорошо, либо нет, и я чувствую себя подавленной. Поэтому я решила идти к своей цели. Так что теперь я чувствую некоторое облегчение. Я счастлива и горжусь».

Поддержать Хильду пришли сотни жителей Лагоса.

[Анита Окири, жительница Лагоса]:

«Ни одна женщина просто так не встанет и не скажет: «Я хочу готовить 100 часов». Даже 50 часов – это сногсшибательно. Так что она отлично поработала».

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Хильда говорит, что хотела сделать что-то необычное, чтобы привлечь внимание к себе и африканским женщинам. Она также мечтает познакомить как можно больше людей с нигерийской кухней.

Рекорд ещё должны подтвердить и зарегистрировать представители Книги Гиннеса. Предыдущее достижение принадлежит индийскому шеф-повару Лате Тондон. В 2019 году она готовила беспрерывно 87 часов 45 минут.

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