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Рекорд Гиннесса: 4-летний мальчик из ОАЭ стал самым юным писателем в мире

Рекорд Гиннесса: 4-летний мальчик из ОАЭ стал самым юным писателем в мире

[Саид Рашед Аль-Мхейри, рекордсмен

Дата загрузки: 2023-05-15

Рекорд Гиннесса: 4-летний мальчик из ОАЭ стал самым юным писателем в мире

[Саид Рашед Аль-Мхейри, рекордсмен]:
«Меня зовут Саид. Я люблю читать, писать, и мне нравится робототехника. Я также люблю математику. А ещё я самый молодой писатель в мире!»

Саид живёт в Объединённых Арабских Эмиратах. Он стал рекордсменом Книги Гиннесса, написав сказку в возрасте четырёх лет и 218 дней и опубликовав её. Достижение подтвердили, когда была продана тысяча книг.

Сказка называется «Слон Саид и медведь». Она о доброте и дружбе.

[Саид Рашед Аль-Мхейри, рекордсмен]:
«Слон предложил белому медведю вместе устроить пикник, и он согласился. А потом они стали друзьями».

Саид не первый рекордсмен в семье. Его вдохновила старшая сестра Аль-Дхаби. В восемь лет она стала самой молодой писательницей в мире, опубликовавшей книгу на двух языках. Позже она опубликовала серию двуязычных книг и тоже побила мировой рекорд.

Брат и сестра продолжают писать.
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