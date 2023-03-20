Как мужчина помог птенцу вылупиться из яйца и вырасти

«Я был в зоомагазине и заметил на полу клетки попугая маленькое яйцо. Мне показалось это странным, поскольку там сидел только самец попугая. Владелец магазина рассказал, что самку недавно продали. К счастью, он с радостью предложил мне забрать яйцо», – рассказал посетитель зоомагазина.





Мужчина решил попробовать вырастить попугая из яйца. Он поместить яйцо в инкубатор. На четвёртый день выяснилось, что зародыш живой. Яйцо приходилось переворачивать три раза в день, чтобы растущий птенец не цеплялся за скорлупу.





Попугай вылупился на 19-й день пребывания в инкубаторе. Мужчина помог новорождённому малышу избавиться от скорлупы. Попугай был крохотным и хрупким. Он нуждался в постоянной заботе. Кормить его приходилось не менее восьми раз в день.





«У меня раньше никогда не было попугая. Мне нужен был корм. Я изучил всю информацию о кормлении птенца, которую нашёл. Процесс был трудным», – вспоминает мужчина.





Птенец, которого назвали Альберт, вырос и научился летать. Мужчина, узнав, что отца Альберта ещё не продали, купил его. Теперь птицы живут вместе.





Весь процесс развития птенца сняли на видео. Оно набрало 83 миллиона просмотров. Смотрите видео.

