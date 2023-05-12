Спад рождаемости в Китае больно ударил по индустрии детских товаров

Сейчас, когда в Китае рождается меньше детей, чем когда-либо, компании, производящие детские товары, не ограничиваются производством..

[Ян Чжан, генеральный директор бренда NATUNAKIDS]:

«Теперь у нас много одежды для родителей и детей. Сейчас объём продаж одежды для взрослых на самом деле довольно велик. Мы также рассматривали возможность изготовления одежды для домашних животных, но к нас относительно небольшая команда».

Сейчас, когда в Китае рождается меньше детей, чем когда-либо, компании, производящие детские товары, не ограничиваются производством бутылочек для молока, переносок и колясок, чтобы сохранить бизнес.

Китай провалился в демографическую яму в основном из-за своей политики одного ребёнка, которая действовала в период с 1980 по 2015 год. В 2021-м власти увеличили ограничение до трёх, но даже во времена COVID-19 пары не хотели заводить много детей.

В прошлом году население Китая впервые за шесть десятилетий сократилось. Это важная веха, которая станет началом длительного периода сокращения численности граждан.

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Продавцы говорят, что рекордно низкая рождаемость ещё не оказала серьёзного влияния на бизнес, но, как ожидается, продажи упадут в ближайшие три-пять лет.

В связи с грядущими изменениями в отрасли некоторые клиенты обеспокоены тем, что их любимые бренды обанкротятся.

[покупатель]:

«Разнообразие брендов – это хорошо. Но если есть бренд, который нам всегда нравился, мы надеемся, что он сможет остаться в бизнесе. Мы проявляем лояльность к определённым брендам. И мы не хотим проходить процесс принятия незнакомого бренда с нуля».

Тем временем, аналитики предупреждают о мрачных перспективах для детской индустрии.

[Шаун Жэнь, аналитик]:

«Новые компании столкнутся со снижением маржи, плохими доходами, а цены на их акции рухнут, потому что им потребуется один, два, может быть, даже три года, чтобы придумать новую стратегию и реализовать её».

По данным ООН, уже в этом году Китай уступит свой статус самой населённой страны мира. Его обгонит Индия.

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