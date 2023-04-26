Бедность и плохая медицина – главные проблемы Индии, которая скоро обгонит Китай по численности населения

Бедность и плохой доступ к системе здравоохранения. Такие проблемы среди прочих выделяют жители Нью-Дели на фоне..

Бедность и плохой доступ к системе здравоохранения. Такие проблемы среди прочих выделяют жители Нью-Дели на фоне того, что Индия вскоре обгонит Китай по численности населения.

Как считают в ООН, первое место страна займёт уже в конце апреля. Однако точную дату предсказать сложно, поскольку статистика в обоих государствах очень размытая.

[Наван Сингх, житель Нью-Дели]:

«Население нужно взять под контроль, иначе весь прогресс страны в отношении технологий, промышленности и всего остального будет сведён на нет. Безработица и бедность никуда не денутся, какого бы прогресса мы ни добивались».

Студент по имени Хуфеза говорит, что в индийской столице очень много людей живут в трущобах. Если населения станет ещё больше, то последствия могут быть катастрофическими.

[Хуфеза, житель Нью-Дели]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Люди, у которых много детей, обычно в этой стране очень бедные. Они не могут обеспечить детей хорошим образованием. Дети сидят дома, часто их заставляют работать. И это одна из самых больших проблем растущего населения». [Хушбу, жительница Нью-Дели]:

«Люди должны понимать, что проблема не в рождении детей, а в их воспитании. Акцент нужно делать на здоровом воспитании. Если в семье один или два ребенка и их правильно воспитывают, это будет лучше для развития нашей страны».

Впрочем, аналитики и экономисты уверены, что нет причин для беспокойства в том, чтобы стать самой густонаселённой страной в мире. В целом прирост населения в Индии замедляется. Кроме того, преимущественно молодое население может стать благом, если создать для него больше возможностей для образования и трудоустройства.

[Джаясри Сундар, врач]:

«Когда мы говорим, что население стремительно растёт, нужно учитывать, что это происходит отчасти потому, что люди живут дольше. В 1950 году средняя продолжительность жизни составляла около 50 лет. Но сейчас это 72 года. Может стать 77. То есть главное для нас – сделать население здоровым».

Как ожидается, к концу апреля население Индии составит более миллиарда 425 миллионов человек.

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