Как британские гончары создают сувениры к коронации Карла III

Британские гончары продолжают многовековую традицию, производя десятки тысяч памятных кружек, тарелок и чайников в честь предстоящей..
Дата загрузки: 2023-03-20
Чарльз станет первым британским монархом, коронованным спустя семь десятилетий после рекордного правления его матери королевы Елизаветы II.
Рабочие керамического завода Emma Bridgewater в центре Англии, известном своей керамикой, уже вовсю производят сувениры ручной работы.
В первый день продаж в руки покупателей ушло более 1500 новых кружек «Король Карл III». То есть они стали второй самой быстро продаваемой продукцией для компании, работающей более 30 лет.
[Стив Бистон, руководитель производства]:
«Мы делаем довольно много разных изделий. Полпинтовая кружка – самый популярный сувенир. Также есть небольшая тарелка для кружки, чайник, подставка для торта. Ещё делаем корону».
Здесь давно существует традиция изготавливать сувениры в честь знаменательных королевских событий, таких как рождения, свадьбы и юбилеи. Она зародилась ещё во времена тёзки нынешнего монарха – Карла II.
Кстати, эту фабрику посещал и сам будущий король. Чарльз приезжал сюда в 2010 году. Пять лет спустя здесь побывала и его невестка – Кейт, принцесса Уэльская.
Напомним, коронация Карла III состоится 6 мая. План церемонии называется «Операция «Золотое яблоко»». В организационный комитет входят ведущие представители аристократии и другие высокопоставленные лица.
Карл III взойдёт на престол после смерти его матери 8 сентября 2022 года. Елизавета II пробыла на троне 73 года. Ей было 96 лет.
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