Как учительница сделала подарок школьнице, о котором та даже не мечтала

Хельма Варденаар – преподаватель специального образования из Чикаго. Она сделал всё возможное, чтобы помочь одной ученице пойти в долгожданный поход с классом.

Каждый год дети отправляются в двухдневный поход на природу. Для них это долгожданное событие. Но Мэгги, одна из учениц Хельмы, не могла пойти в поход. У девочки церебральный паралич. Обычно она передвигается на коляске или с помощью ходунков.



Хельма хотела взять девочку в поход, поэтому обратилась за советом к Грегу Колеману, который работает в местном магазине снаряжения для отдыха. Мужчина искал переноску или слинг, который мог бы выдержать вес Мэгги. Но больших размеров не нашлось. Повозка тоже не подошла, поскольку небезопасна для ребёнка.



Накануне похода Хельма получила письмо от Грега. Он нашёл рюкзак-переноску для взрослых детей. Такой рюкзак как раз подходил для Мэгги. Хельма купила его за 300 долларов.



Нести ребёнка в рюкзаке-переноске по лесу, по холмистой местности примерно по 2 часа в день было нелегко. Однако улыбка Мэгги вдохновляла Хельму.



«Иногда мне приходилось очень трудно… Но Мэгги светилась от счастья. Она пела свою песню. Ребёнок наслаждался отдыхом вместе со сверстниками. Эти радостные мгновения мы переживали вместе с ней», – рассказала Хельма.