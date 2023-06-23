fb pixel
Телеканал NTD

Концерт в тюрьме: заключённые после 7 лет обучения музыке сыграли для зрителей

Концерт в тюрьме: заключённые после 7 лет обучения музыке сыграли для зрителей

Концерт за колючей проволокой устроили в Афинах. Это тюрьма «Коридаллос» – крупнейшая в Греции. Здесь уже..

Дата загрузки: 2023-06-23

Концерт в тюрьме: заключённые после 7 лет обучения музыке сыграли для зрителей
Концерт за колючей проволокой устроили в Афинах. Это тюрьма «Коридаллос» – крупнейшая в Греции. Здесь уже семь лет заключённых обучают играть на музыкальных инструментах и даже сочинять мелодии.

Сейчас они исполняют музыкальные композиции собственного сочинения. На концерт пригласили родственников заключённых.

Программу обучения спонсирует Национальная опера Греции. Проект возглавляет Мария Харпер. Она музыкальный терапевт, композитор и арфистка. Преподаёт в Рохамптонском университете в Лондоне.

[Мария Кристина Харпер, руководитель проекта]:
«Думаю, музыка помогает всем – не важно в тюрьме человек или на свободе. Музыка всегда рядом, даже если на душе плохо. Она либо заряжает энергией, либо помогает преодолеть испытание».

Концерт проходит в «Праздник музыки». Его учредили во Франции более 40 лет назад. Теперь этот день отмечают в 120 странах мира.

[Мария Кристина Харпер, руководитель проекта]:
«Повсюду проходят фестивали и концерты, поскольку это международный праздник музыки. И я хотела, чтобы заключённые тоже поучаствовали в этом и почувствовали себя частью чего-то большего».

В рамках проекта в тюрьме также проходят уроки танцев. Обучение проводят и для мужчин, и для женщин.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...