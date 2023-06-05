Как творческий подход помог девушке создать образ принцессы

Родители Меган Джонсон не могли позволить себе купить дочке дорогой наряд для выпускного бала. Поэтому 17-летняя девушка решила использовать творческий подход для создания красивого платья.



Для исполнения замысла она выбрала на распродаже белое свадебное платье. Сначала подогнала его по фигуре, а затем решила покрасить. Девушка налила кипяток в большую пластиковую ёмкость, затем добавила розовый краситель и опустила наряд в воду.



«Я помешивала его шваброй в течение 30 минут», – рассказала Меган. Девушка объяснила, что не хотела, чтобы розовый цвет получился «слишком тёмным».



Верхняя часть белого свадебного платья была украшена жемчужным бисером, юбка расшита кружевами. Меган обеспокоилась, что отделка платья может вступить в реакцию с краской. К счастью для девушки, кружево стало тёмно-розовым, а жемчуг просто окрасился в розовый цвет.





Меган была довольна результатом и посчитала его «довольно милым». Девушка поделилась в сети историей превращения платья. Многие пользователи были изумлены результатом. Они называли наряд «гениальным» и «мечтательным» платьем принцессы из диснеевского мультфильма.

