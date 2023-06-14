Сёстры-близнецы с умственным отклонением надеются взять золото на Специальной Олимпиаде

Сёстры-близнецы Инна и Эльвира усердно отрабатывают технику плавания в бассейне в немецком городе Неккарзульм. У девушек..

Сёстры-близнецы Инна и Эльвира усердно отрабатывают технику плавания в бассейне в немецком городе Неккарзульм. У девушек задержка умственного развития, но это не мешает им показывать хорошие результаты в спорте. Сейчас они готовятся к Специальной Олимпиаде и надеются взять золото.

В этом году международные соревнования для людей с умственными отклонениями пройдут в Берлине.

[Инна Амирова, пловчиха]:

«Мы счастливы, потому что едем в Берлин за медалями».

Сёстры тренируются по пять часов дважды в неделю. Плавают брассом, кролем и на спине.

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[Эльвира Амирова, пловчиха]:

«Мы прыгаем и ныряем. Плавать весело».

Свою наставницу Даниэлу Поточан близнецы знают с начальной школы. Девушки ей полностью доверяют.

[Даниэла Поточан, тренер]:

«Нельзя давить на них слишком сильно, но и послаблений давать нельзя. Очень важно, как и в других спортивных дисциплинах, в первую очередь работать над техникой. Остальное приложится».

Тренер говорит, что сёстры пока не рвутся в бой во время соревнований. Эту черту характера им ещё предстоит выработать. Но главное, что они занимаются любимым делом.

[Даниэла Поточан, тренер]:

«Они счастливы и сделают всё, что в их силах. Сёстры усердно тренируются два раза в неделю. Как и другие спортсмены – и профессионалы, и любители – они тренируются с большой самоотдачей».

Специальная Олимпиада была основана в 1968 году. Сначала проходила только в США. С 89-го проходит в разных странах. Берлин примет Олимпиаду 17 июня. Награды на соревнованиях рассчитаны на всех участников, так что проигравших не бывает.

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