Для мальчика с разным цветом глаз нашли такого же кота

Мэдден Хамфрис такой же, как все семилетние мальчишки. Он подвижный и любит играть. Но у него есть два отличия от других людей. Из-за этого сверстники над ним смеялись.



У Мэдден двусторонняя расщелина губы и глаза разные по цвету. Правый глаз у мальчика – голубой, а левый – зелёный.

Однажды в соцсети в группе мам, у которых дети с расщелиной губы, разместили фото необычной кошки. «Этого котёнка приютили спасатели из штата Миннесота. Мы сразу поняли, что этот котёнок должен стать частью нашей семьи», – вспоминает Кристина – мама мальчика.



«У котёнка не только расщелина губы, но и полная гетерохромия радужной оболочки, как у Мэддена. Им было суждено стать лучшими друзьями. Так оказалось, что домашнее животное может помочь сыну не чувствовать себя одиноким», – рассказала женщина.

Кристине пришлось ехать 1200 км за кошкой из штата Оклахома в штат Миннесота. Кошку назвали Мун. Мама Мэддена уверена, что сын благодаря новому другу теперь чувствует себя увереннее.

Кристина сняла видеоролик, в котором Мэдден сказал: «Не будьте злыми к людям, которые отличаются от вас. У нас с мамой было много грустных минут. Проявляйте доброту ко всем! Иначе из-за грубого отношения вы упускаете возможность подружиться с замечательными людьми. Самые непривлекательные люди больше всего нуждаются в любви».