Самая высокогорная канатная дорога в Альпах официально открылась. Она соединяет горнолыжные зоны двух знаменитых курортов –..

Самая высокогорная канатная дорога в Альпах соединила Италию и Швейцарию

Самая высокогорная канатная дорога в Альпах официально открылась. Она соединяет горнолыжные зоны двух знаменитых курортов – швейцарского Церматта и итальянской Брёй-Червинии.

Кабины курсируют между горными станциями Кляйн-Маттерхорн и Теста-Гриджиа. Первая находится на высоте 3880 метров, вторая – на высоте 3480 метров.

[Федерико Макиньяц, директор компании Cervino]:

«Можно полюбоваться прекрасной панорамой. Из кабины видны три стороны вершины Маттерхорн – южная, восточная и северная. Думаю, это уникальный опыт. Это будет не просто поездка по канатной дороге, а впечатление, которое запомнится на всю жизнь».

Канатная дорога будет работать одиннадцать месяцев в году. При этом ей не помешает даже сильный ветер.

[Федерико Макиньяц, директор компании Cervino]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Если скорость ветра достигает 60 или 70 километров в час, обычные подъёмники замедляются или останавливаются. Эта система выдерживает ветер скоростью 100 километров в час и работает в обычном режиме».

Перевозить пассажиров будут 25 кабин. В каждой 28 мест. Пропускная способность канатной дороги – 1300 человек в час. Поездка стоит 250 евро.

Из кабин открывается вид на высокогорный перевал Теодул, седловина которого покрыта ледником.

[Рональд Хейфец, турист из Нидерландов]:

«Просто изумительно, что летом можно увидеть снег с такой высоты. Это потрясающе. Отличные впечатления». [Николас Поллан, турист из США]:

«Это было удивительно. Передо мной открылся прекрасный вид. Просто дух захватывало. Я запомню это на всю жизнь».

В строительство канатной дороги вложили более 140 миллионов евро. Ожидается, что она повысит доходы от туризма и швейцарского, и итальянского курортов.

Короткая ссылка на эту страницу: