С лёгкостью объезжая толпы людей, Кристиан колесит по выставочному центру в Лондоне. Он использует инвалидное кресло..

Выставка в Лондоне представляет технологии для людей с инвалидностью

С лёгкостью объезжая толпы людей, Кристиан колесит по выставочному центру в Лондоне.

Он использует инвалидное кресло нового типа. Omeo – это моторизованная и самобалансирующая инвалидная коляска, в которую встроена технология из «Сегвэев».

Кристиан – глава компании-разработчика. Он представляет свою новинку на выставке, посвящённой технологиям для людей с ограниченными физическими возможностями.

[Кристиан Браунли, глава компании Adapt Mobility]:

«Если хочешь ехать вперёд, то едешь вперёд, если назад, то назад. Если поворачиваешься влево и вправо, то используешь джойстик. Это устройство адаптировано под потребности каждого человека».

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Большинство технологий, представленных на выставке, призваны сделать людей с инвалидностью более независимыми в повседневной жизни.

[Алан Уоллес, сооснователь выставки]:

«И чем больше исследований мы можем провести, тем больше технологий будут фокусироваться на конкретных моментах».

Эта технология представляет собой «умные кнопки», которые соединены с игровым приложением. Они помогут людям с трудностями в обучении. Впрочем, набор недешёвый и стоит около 1000 долларов.

[Санджана Хемка, менеджер Cosmo]:

«Вы можете играть в разные игры, поддерживающие общение, когнитивные навыки и навыки взаимодействия. Существует множество физических игр. Кнопки можно разместить на полу или на стенах с помощью магнитов. Благодаря этому можно двигаться».

Ещё одна новинка на выставке – Neater Eater Robotic V6. Это роботизированная рука с ложкой или вилкой. Она также включает док-станцию ​​для беспроводной зарядки, поскольку работает в паре с приложением на смартфоне.

Рука работает при нажатии кнопки на телефоне, или же с помощью голосовых команд. Стоит более 8000 долларов.

В целом эксперты отмечают, что новейшие технологии для людей с инвалидностью остаются далеко за пределами среднего заработка в Великобритании. Их стоимость доходит до 24 тысяч долларов США.

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