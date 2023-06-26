Театр без отходов даёт сезонные спектакли в Лондоне

В деловом районе Лондона среди многоэтажных зданий возводят экотеатр. Он сделан из вторсырья, и его собирают..

В деловом районе Лондона среди многоэтажных зданий возводят экотеатр. Он сделан из вторсырья, и его собирают только летом, когда не нужны отопление и свет. Это первый в Великобритании театр, работающий без отходов. Называется «Оранжерея».

Здесь проходят концерты и спектакли. Эта постановка – современный пересказ мифа о морском народе шелки – людях-тюленях. Спектакль учит бережному отношению к океану.

Цель театра – с помощью творчества позволить людям понять современные проблемы природы и климата. По мнению художественного руководителя Оли Сэвиджа, научные и статистические данные воспринять труднее.

[Оли Сэвидж, художественный руководитель театра]:

«Люди не очень хорошо понимают, что все эти цифры означают для нас. А истории дают нам понимание, связывают с сообществом, и мы чувствуем себя его частью. Мы понимаем, что наделены миссией, и тогда готовы действовать, способны что-то изменить к лучшему».

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Зрители театра – в основном молодые люди. Они болеют душой за природу.

[зритель]:

«Это очень свежая идея. Она словно привнесла волшебство в это пространство». [зритель]:

«Очень впечатляет. Этот театр как будто возник из ниоткуда. Ресурсов у него немного, но всё равно его сотрудники делают всё отлично».

Пользу от проекта черпают и сами актёры.

[Лаура Кент, актриса]:

«Я стараюсь вести экологичный образ жизни. Но здесь я осознала, что в театре это трудно осуществить, особенно, если бюджет небольшой. <…> Меня удивило то, как «Оранжерея» с этим справляется. Это обнадёживает, поскольку показывает, что любой может идти таким путём».

За лето театр даст ещё 15 спектаклей. Потом закроется до следующего тёплого сезона.

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