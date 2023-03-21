Ресторан в Швеции предлагает блюда из пищевых отходов

Ресторан в шведском городе Мальмё предлагает посетителям блюда, приготовленные только из пищевых отходов. Так хотят показать,..

Ресторан в шведском городе Мальмё предлагает посетителям блюда, приготовленные только из пищевых отходов. Так хотят показать, сколько хороших продуктов оказывается на свалках.

Совладельцы Эллинор и Эрик уволились с работы в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, чтобы в мае 2018 года открыть заведение под названием Spill. По-шведски это означает «отходы».

Меню здесь планируют утром того же дня. Всё зависит от набора доставленных продуктов.

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[Эрик Андерссон Молин, совладелец ресторана]:

«Думаю, что одна из причин, почему склады у поставщиков переполнены, а продукты всё равно выбрасывают, – это непрезентабельный вид еды, а также срок годности».

С 7 утра команда поваров принимает и сортирует ингредиенты. Именно она решает, что безопасно использовать, а что нет. Многие продукты, включая мясо или овощи, ещё не просрочены, но срок истекает уже скоро. Некоторые имеют визуальные дефекты, поэтому считаются менее привлекательными с коммерческой точки зрения.

[Эрик Андерссон Молин, совладелец ресторана]:«Мы не спасаем мир, абсолютно нет. Мы избавляем его от пищевых отходов. Мы помогаем поставщикам сохранить пищевые отходы. Если мы этого не сделаем, их выбросят».

Партнёры в этом году планируют открыть в Мальмё второй ресторан. В нём также будут подавать блюда, приготовленные из отходов.

[Эллинор Линдблом Молин, совладелица ресторана]:«Хотелось бы, чтобы выбрасывать еду было не так просто, как сейчас, чтобы это тоже было накладно. Однако мы не политики и не знаем, как это претворить в жизнь, поэтому просто подаём такой пример».

Эта концепция оказалась популярной среди посетителей.

[София Сундбом, посетительница]:«Есть пищевые отходы – очень хорошая идея. Я прихожу сюда по крайней мере раз в неделю. Здесь ем мясо уже не с таким тяжёлым сердцем, ведь знаю, что, вероятно, его и так выбросят».

По оценкам Евростата, в 2020 году в ЕС было образовано почти 57 миллионов тонн пищевых отходов. Это 127 килограммов на одного жителя. Предполагается, что на свалки было отправлено около 10% продуктов питания, доступных потребителям.

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