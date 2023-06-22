В этих нарядах выходили на сцену и снимались в кино такие звёзды, как Мэрилин Монро, Мария..

Наряды знаменитых певиц и актрис представили на выставке в Лондоне

В этих нарядах выходили на сцену и снимались в кино такие звёзды, как Мэрилин Монро, Мария Каллас и Тина Тёрнер. Костюмы и платья знаменитостей представили на новой выставке Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Многих звёзд одевал американский модельер Боб Макки. Его наряды носили Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Барбара Стрейзанд, Шер и Дайана Росс.

[Боб Макки, модельер]:

«Некоторые наряды на этой выставке созданы в начале века. Их носили оперные певицы, а также звёзды немого кино. Их фильмов уже больше нет, плёнка распалась, но одежду по-прежнему может увидеть публика».

Выставка разделена на две части. Одна посвящена историческим нарядам, вторая – современным. Обе экспозиции прослеживают роль дивы в искусстве. Это слово означает «богиня». Сначала термин отражал талант певицы, а потом стал символом самоуверенности и привередливости.

[Кейт Бейли, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На выставке также представлены наряд актрисы немого кино Теды Бар, в котором она сыграла Клеопатру, и чёрное платье французской певицы Эдит Пиаф.

Всего здесь 60 костюмов и 250 различных предметов, включая афиши и фотографии. Выставка будет открыта до апреля следующего года.

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