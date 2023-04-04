Спустя почти два месяца после разрушительного землетрясения в Турции эту малышку, спасённую из-под завалов, готовят к..

Новорождённую чудо-девочку вернули маме спустя два месяца после землетрясения в Турции

Спустя почти два месяца после разрушительного землетрясения в Турции эту малышку, спасённую из-под завалов, готовят к встрече с её мамой.

Всё это время она жила под именем Гизем, что с турецкого переводится как «загадка». Но потом благодаря ДНК-тесту удалось найти её семью. Мать девочки лежит в больнице Аданы.

Малышку везут на долгожданную встречу из Анкары в президентском самолёте.

Небольшое путешествие на автомобиле. На руках её держит министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дерья Янык.

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И вот девочку уже несут в палату к её матери. Выяснилось, что ребёнка зовут Ветин. Она оказалась в руках своей мамы Ясемин Бегдас спустя 54 дня после бедствия.

[Дерья Янык, министр по делам семьи и социальных услуг Турции]:

«Наши усилия по поиску семей найденных детей включали и малышку Гизем. 15 марта, когда её мама проходила лечение в городской больнице, мы поняли, что может быть совпадение ДНК. После этого мы определили, что её мать – Ясемин, и начали необходимый процесс».

Сейчас малышке три с половиной месяца. Когда её доставали из-под завалов здания в области Хатай, она была совсем крошечной. Под завалами провела около пяти дней, при этом серьёзных проблем со здоровьем у неё не нашли.

Отец и двое братьев малышки погибли в результате землетрясения.

В целом жертвами бедствия в Турции и Сирии стало более 56 тысяч человек.

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