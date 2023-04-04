Землетрясение магнитудой 6,9 ощутили жители Камчатки

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 100 километров. Сразу последовало несколько афтершоков. Эпицентр находился..

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 100 километров. Сразу последовало несколько афтершоков. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Жители города ощутили подземные толчки силой до 5-6 баллов. Люди реагировали примерно одинаково.

[жительница Петропавловска-Камчатского]:

«Схватила ребёнка, побежала на улицу». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Первым делом я забрала кота и выбежала на улицу. Но я была дома. Но было очень страшно первый раз». [жительница Петропавловска-Камчатского]:

«У меня было всё приготовлено. У меня был рюкзачок уже после ситуации в Турции. Я его схватила, когда всё успокоилось, выбежала».

Многих землетрясение застало в магазинах. Покупатели и продавцы также спешно выбегали наружу.

[Татьяна Барсовкина, заведующая супермаркетом]:

«Руки трясутся. Не только у меня, наверное, у всего коллектива. Есть люди, которые недавно появились у нас на Камчатке. А я-то уже давно живу, и в общем-то было страшно».

По данным МЧС Камчатского края, во время землетрясения никто не погиб, серьёзных разрушений тоже нет. Однако в некоторых зданиях появились трещины и обвалилась штукатурка. Кроме того, примерно на полчаса жители Петропавловска-Камчатского остались без электричества.

Подземные толчки также ощутили в Вилючинском городском округе и Елизовском районе.

Сейсмологи говорят, что это умеренное землетрясение, просто его почувствовали в городах.

[Данила Чебров, сотрудник Геофизической службы РАН]:

«У нас (возникновение) такого события, как в Турции, именно такого сценария, очень маловероятно. Наши сильные землетрясения происходят в открытом море, поэтому такие разломы, чтобы по Петропавловску проходили, это очень маловероятное событие».

МЧС сообщает, что, вероятно, в течение месяца землетрясение будет затухать. Возможны единичные афтершоки магнитудой 6. В этом случае в Петропавловске-Камчатском могут почувствовать толчки силой до 4-х баллов. Не исключается и более худший сценарий.

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