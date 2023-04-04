Землетрясение магнитудой 6,9 ощутили жители Камчатки

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 100 километров. Сразу последовало несколько афтершоков. Эпицентр находился..
Дата загрузки: 2023-04-04
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 на глубине 100 километров. Сразу последовало несколько афтершоков. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Жители города ощутили подземные толчки силой до 5-6 баллов. Люди реагировали примерно одинаково.
[жительница Петропавловска-Камчатского]:
«Схватила ребёнка, побежала на улицу».
[жительница Петропавловска-Камчатского]:
«Первым делом я забрала кота и выбежала на улицу. Но я была дома. Но было очень страшно первый раз».
[жительница Петропавловска-Камчатского]:
«У меня было всё приготовлено. У меня был рюкзачок уже после ситуации в Турции. Я его схватила, когда всё успокоилось, выбежала».
Многих землетрясение застало в магазинах. Покупатели и продавцы также спешно выбегали наружу.
[Татьяна Барсовкина, заведующая супермаркетом]:
«Руки трясутся. Не только у меня, наверное, у всего коллектива. Есть люди, которые недавно появились у нас на Камчатке. А я-то уже давно живу, и в общем-то было страшно».
По данным МЧС Камчатского края, во время землетрясения никто не погиб, серьёзных разрушений тоже нет. Однако в некоторых зданиях появились трещины и обвалилась штукатурка. Кроме того, примерно на полчаса жители Петропавловска-Камчатского остались без электричества.
Подземные толчки также ощутили в Вилючинском городском округе и Елизовском районе.
Сейсмологи говорят, что это умеренное землетрясение, просто его почувствовали в городах.
[Данила Чебров, сотрудник Геофизической службы РАН]:
«У нас (возникновение) такого события, как в Турции, именно такого сценария, очень маловероятно. Наши сильные землетрясения происходят в открытом море, поэтому такие разломы, чтобы по Петропавловску проходили, это очень маловероятное событие».
МЧС сообщает, что, вероятно, в течение месяца землетрясение будет затухать. Возможны единичные афтершоки магнитудой 6. В этом случае в Петропавловске-Камчатском могут почувствовать толчки силой до 4-х баллов. Не исключается и более худший сценарий.
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