Два новых скелета в Помпеях: жертвы скончались не из-за лавы, а из-за землетрясения

В археологическом парке Помпеи нашли два скелета, которые позволили учёным ещё подробнее изучить природный катаклизм, произошедший..
Дата загрузки: 2023-05-17
Человеческие останки были извлечены из «Дома художников за работой». Предполагают, что это были мужчины в возрасте 50 лет. Но погибли они не от потока лавы, пепла и раскалённого газа из Везувия, а, скорее всего, по причине землетрясения.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеев]:
«В данном случае гибель не была вызвана последней фазой извержения и приходом пирокластических потоков и чрезвычайно горячего пепла. Причина – в обрушении. Мы видим куски стены на жертвах. У них несколько переломов, вызванных землетрясением при извержении».
Помпеи находятся в 23 километрах к юго-востоку от Неаполя. Перед извержением здесь проживало 13 000 человек. Катаклизм случился в 79 году нашей эры. Его мощность сравнима со взрывом нескольких атомных бомб.
Археологи считают, что погибло 15-20% населения города. Большинство были погребены под пеплом, камнями, пылью и лавой из кратера.
При этом за последние два с половиной века во время раскопок нашли более 1300 жертв.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеев]:
«Это не был роскошный дом. Тут было рабочее пространство. Нашли много предметов, таких как амфоры, горшки для приготовления пищи, они также работали с известняком. Там были амфоры с водой, используемые для штукатурки стен. Город реставрировали, он восстанавливался. Однако извержение всего за два дня ада его поглотило».
Помпеи нашли в XVI веке. С тех пор здесь ведутся раскопки. Недавно Европейский союз выделил на проект более 100 миллионов евро.
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