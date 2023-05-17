В археологическом парке Помпеи нашли два скелета, которые позволили учёным ещё подробнее изучить природный катаклизм, произошедший..

Два новых скелета в Помпеях: жертвы скончались не из-за лавы, а из-за землетрясения

В археологическом парке Помпеи нашли два скелета, которые позволили учёным ещё подробнее изучить природный катаклизм, произошедший почти 2000 лет назад.

Человеческие останки были извлечены из «Дома художников за работой». Предполагают, что это были мужчины в возрасте 50 лет. Но погибли они не от потока лавы, пепла и раскалённого газа из Везувия, а, скорее всего, по причине землетрясения.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеев]:

«В данном случае гибель не была вызвана последней фазой извержения и приходом пирокластических потоков и чрезвычайно горячего пепла. Причина – в обрушении. Мы видим куски стены на жертвах. У них несколько переломов, вызванных землетрясением при извержении».

Помпеи находятся в 23 километрах к юго-востоку от Неаполя. Перед извержением здесь проживало 13 000 человек. Катаклизм случился в 79 году нашей эры. Его мощность сравнима со взрывом нескольких атомных бомб.

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Археологи считают, что погибло 15-20% населения города. Большинство были погребены под пеплом, камнями, пылью и лавой из кратера.

При этом за последние два с половиной века во время раскопок нашли более 1300 жертв.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеев]:

«Это не был роскошный дом. Тут было рабочее пространство. Нашли много предметов, таких как амфоры, горшки для приготовления пищи, они также работали с известняком. Там были амфоры с водой, используемые для штукатурки стен. Город реставрировали, он восстанавливался. Однако извержение всего за два дня ада его поглотило».

Помпеи нашли в XVI веке. С тех пор здесь ведутся раскопки. Недавно Европейский союз выделил на проект более 100 миллионов евро.

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