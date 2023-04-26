Жители индонезийского острова Суматра бросились бежать после землетрясения, произошедшего во вторник. Подземные точки были магнитудой 7,3...

Индонезийцы бегут из домов после землетрясения в 7,3 балла

Жители индонезийского острова Суматра бросились бежать после землетрясения, произошедшего во вторник. Подземные точки были магнитудой 7,3. На западе острова выпустили предупреждение о цунами.

Многие жители города Паданг – столицы Западной Суматры – рано утром сели на свои мопеды и попытались уехать подальше от зоны возможного бедствия.

[Херман, житель Паданга]:

«Я еду из прибрежного района Кото-Марапак. Мы слышали, что там цунами, и мы просто убегаем. Я взял только свою семью – мы не брали никаких вещей. Сосед сказал мне, что звучали сирены, предупреждающие об опасности цунами. Это было сразу после того, как я услышал от людей о землетрясении на Ментавае».

Через два часа предупреждение об опасности цунами отозвали.

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Землетрясение произошло около трёх часов ночи по местному времени. Очаг залегал на глубине 84 километра. После основного толчка последовало несколько афтершоков. Самый мощный был силой 5 баллов.

О пострадавших и жертвах сообщений пока не поступало.

Землетрясения в Индонезии бывают часто. Страна находится на так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце – сейсмически активной зоне, где встречаются плиты земной коры.

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