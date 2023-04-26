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Индонезийцы бегут из домов после землетрясения в 7,3 балла

Индонезийцы бегут из домов после землетрясения в 7,3 балла

Жители индонезийского острова Суматра бросились бежать после землетрясения, произошедшего во вторник. Подземные точки были магнитудой 7,3...

Дата загрузки: 2023-04-28

Индонезийцы бегут из домов после землетрясения в 7,3 балла

Жители индонезийского острова Суматра бросились бежать после землетрясения, произошедшего во вторник. Подземные точки были магнитудой 7,3. На западе острова выпустили предупреждение о цунами.

Многие жители города Паданг – столицы Западной Суматры – рано утром сели на свои мопеды и попытались уехать подальше от зоны возможного бедствия.

[Херман, житель Паданга]:
«Я еду из прибрежного района Кото-Марапак. Мы слышали, что там цунами, и мы просто убегаем. Я взял только свою семью – мы не брали никаких вещей. Сосед сказал мне, что звучали сирены, предупреждающие об опасности цунами. Это было сразу после того, как я услышал от людей о землетрясении на Ментавае».

Через два часа предупреждение об опасности цунами отозвали.

Землетрясение произошло около трёх часов ночи по местному времени. Очаг залегал на глубине 84 километра. После основного толчка последовало несколько афтершоков. Самый мощный был силой 5 баллов.

О пострадавших и жертвах сообщений пока не поступало.

Землетрясения в Индонезии бывают часто. Страна находится на так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце – сейсмически активной зоне, где встречаются плиты земной коры.
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