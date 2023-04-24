Жара в Таиланде ощущается как +54 С

Жители Таиланда уже несколько недель противостоят экстремальной жаре. А в минувшие выходные в стране зафиксировали рекордный..
Дата загрузки: 2023-04-28
[жительница Бангкока]:
«Выхожу на улицу только утром и вечером часов в 6. В остальное время сижу дома».
[таксист]:
«Такое ощущение, что это самый жаркий год из всех, и приходится приспосабливаться. Что делать с этой жарой? Это также из-за количества автомобилей – по дороге ездит много грузовиков».
[уличный продавец]:
«Пью много воды со льдом. Иногда укрываюсь в соседнем магазине, это немного спасает».
[Чатчай Морди, член городского совета Бангкока]:
«Жителям посоветовали избегать пребывания на улице и избегать резкой смены температуры, например, не пить холодную воду сразу после занятий спортом. А ещё – носить тонкую одежду».
В пятницу власти Таиланда выпустили для Бангкока предупреждение об экстремально жаркой погоде. Они просят жителей соблюдать осторожность, поскольку очень высоки риски получить тепловой удар.
Как ожидается, жара простоит ещё как минимум неделю.
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