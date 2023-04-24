Жара в Таиланде ощущается как +54 С

[жительница Бангкока]:

«Выхожу на улицу только утром и вечером часов в 6. В остальное время сижу дома».

[таксист]:

«Такое ощущение, что это самый жаркий год из всех, и приходится приспосабливаться. Что делать с этой жарой? Это также из-за количества автомобилей – по дороге ездит много грузовиков».

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[уличный продавец]:

«Пью много воды со льдом. Иногда укрываюсь в соседнем магазине, это немного спасает».

[Чатчай Морди, член городского совета Бангкока]:

«Жителям посоветовали избегать пребывания на улице и избегать резкой смены температуры, например, не пить холодную воду сразу после занятий спортом. А ещё – носить тонкую одежду».