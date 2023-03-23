Казахи отмечают древний праздник Навруз, встречая весну и Новый год

Национальные костюмы, народные забавы и красочный парад. В Алматы отмечают древний праздник Навруз. Он знаменует приход..

Национальные костюмы, народные забавы и красочный парад. В Алматы отмечают древний праздник Навруз. Он знаменует приход весны и начало Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

В Казахстане этот праздник символизирует плодородие, дружбу и любовь.

[Марал Анарбек, жительница Алматы]:

«Навруз – это Новый год, это начало жизни. Всё расцветает, вокруг красота, весна, всё пробуждается – и любовь, и жизнь, и чувства».

В праздничные дни казахи готовят традиционные блюда: бешбармак, курут, жент, чак-чак, наурыз-коже, а также баурсак – пончики из пресного или дрожжевого теста.

[Анастасия Дорошина, жительница Алматы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы ищем, где на улице покушать баурсаки, потому что нам нужно почувствовать именно тот факт – на улице попить наурыз-коже, на улице покушать баурсаки. Потому что от этого атмосфера, наверное, идёт».

Наурыз-коже – это молочный суп с разными ингредиентами.

[Куаныш Рахимбекова, жительница Алматы]:

«Это наурыз-коже. Сюда кладут семь продуктов. Семь продуктов – это символ благоденствия, символ достатка. Семь – это символ достатка».

Помимо молока, в суп добавляют мясо, масло, пшено, рис и кукурузу. Можно приготовить блюдо и с другими продуктами – главное, чтобы их было семь. Во время застолья люди едят наурыз-коже и желают друг другу изобилия.

Навруз отмечали ещё во времена династии Ахеменидов – более 2500 лет назад. В наше время праздник приходится на день весеннего равноденствия. В Казахстане Навруз отмечают три дня.

Короткая ссылка на эту страницу: