Пройти по стопам Карла III после коронации предлагает Вестминстерское аббатство

Походить по каменному полу, где пройдётся и Карл III во время коронации. Такую уникальную возможность предоставит..

Походить по каменному полу, где пройдётся и Карл III во время коронации. Такую уникальную возможность предоставит Вестминстерское аббатство.

Каменный пол у алтаря – ценное достояние Великобритании. Он выложен мозаикой в стиле косматеско. Этот стиль разработали мастера итальянской семьи Космати. Для создания узора они использовали небольшие куски разноцветного камня и мрамора.

Пол в стиле косматеско выложили в 1268 году по приказу короля Генриха III. Работу выполняли итальянские и британские мастера. Они использовали пурбекский мрамор, добытый в Англии.

[Ванесса Симеони, реставратор]:

«Узоры на полу уникальны, потому что в Италии в мозаике косматеско использовали белый мрамор. Поэтому нигде в мире нет такого пола, как у нас».

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Во второй половине XIX века каменный пол закрыли ковром. Древняя мозаика к тому времени пришла в плачевное состояние. Теперь же пол отреставрирован и снова открыт взору людей.

Экскурсии начнутся после 6 мая, когда коронуют Карла III. Пройтись по его стопам можно будет до конца июля. За день к алтарю сможет попасть всего одна группа из десяти человек. Ходить по уникальному полу разрешат только босиком.

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