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Надеть корону и посидеть на троне Карла III можно в капсуле «Лондонского глаза»

Надеть корону и посидеть на троне Карла III можно в капсуле «Лондонского глаза»

Ощутить тяжесть британской короны предлагают во время поездки на колесе обозрения в Лондоне. В одной капсуле..

Дата загрузки: 2023-04-28

Надеть корону и посидеть на троне Карла III можно в капсуле «Лондонского глаза»

Ощутить тяжесть британской короны предлагают во время поездки на колесе обозрения в Лондоне. В одной капсуле временно установили копию коронационного кресла британских монархов. Здесь же лежат коронационные регалии – корона, скипетр и держава.

[Кейт Уильямс, королевский историк]:
«Ключевое событие – это когда монарх садится в кресло и начинается коронация. Ему дают регалии: державу, скипетр и всё остальное. Это символ того, что человек берёт на себя роль монарха. Это золотой трудовой контракт – самый важный, какой только можно себе представить».

Настоящее коронационное кресло уникально. Его сделали в конце XIII века по заказу короля Эдуарда I. С начала XIV века на нём короновались почти все британские монархи. Последней была Елизавета II. А 6 мая на троне из дуба коронуют её сына Карла III.

[Кейт Уильямс, королевский историк]:
«Карл III ждал этого очень долго. Он дольше всех носил титул принца Уэльского».

Гости колеса обозрения могут посидеть на троне, надеть корону и подержать в руках скипетр и державу.

[Кейт Уильямс, королевский историк]:
«Я знаю, что держала в руках копии, но всё равно чувствовала, какие они тяжёлые».

Колесо обозрения «Лондонский глаз» – знаковая достопримечательность британской столицы. Его высота – 135 метров. Это примерно 45 этажей. Сверху открывается обзор почти всего Лондона и окрестностей. Отсюда можно увидеть Букингемский дворец, собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство, где скоро коронуют Карла III.
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