В Великобритании представили памятные монеты в честь коронации Карла III

Монеты в честь предстоящей коронации Карла III выпустит Королевский монетный двор Великобритании. Сейчас можно увидеть дизайн..
Дата загрузки: 2023-04-14
На монетах использован портрет Карла III, который написал с фотографии британский скульптор Мартин Дженнингс. При этом портрет дополнен короной Тюдоров. Она была государственной короной английских монархов примерно со времён Генриха VIII. Её уничтожили в 1649 году во время Английской революции.
[Крис Баркер, сотрудник Королевского монетного двора]:
«При Георге VI – дедушке Карла III – использовали изображение короны Тюдоров в дизайне монет. Видимо, Карл III опирается на этот пример, поэтому на аверсе новых монет мы тоже видим эту корону».
На реверсе монеты в 50 пенсов изображено Вестминстерское аббатство, где будут короновать Карла III. Ниже расположены корона и монограмма короля. Дизайн разработала сотрудница Королевского монетного двора Наташа Дженкинс.
На реверсе пятифунтовой монеты изображена корона Тюдоров. Её дизайн выполнил художник Тимоти Ноад. Король одобрил изображения на обеих монетах.
[Ребекка Морган, сотрудница Королевского монетного двора]:
«Монеты будут изготовлены из серебра и золота. Они предназначены для того, чтобы надолго запомнить это историческое событие. Также я рада сообщить, что эти монеты поступят в обращение; 50 пенсов – уже в этом году».
Коронация Карла III состоится 6 мая. Она будет пышной, но не настолько грандиозной, какой была коронация Елизаветы II. Такое решение принял сам монарх.
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