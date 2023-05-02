Королевская арфистка готовится к коронации Карла III

Валлийской арфе отвели важную роль на праздновании коронации Карла III. Королевская арфистка Элис Хьюз вместе с музыкантами Коронационного оркестра исполнит новое произведение перед монархами и гостями.

Валлийская арфа – национальный инструмент Уэльса. А нынешний британский монарх носил титул принца Уэльского 64 года. Больше 20 лет назад он возродил должность королевских арфистов, которую упразднили при королеве Виктории.

Элис – шестая современная королевская арфистка. Стала ею в 2019 году. Она уже не раз выступала перед членами королевской семьи. Говорит, что для неё играть на коронации – большая честь.

[Элис Хьюз, королевская арфистка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Элис играет на королевской арфе итальянской фирмы Salvi. Её сделали в подарок для принца Уэльского в 2006 году. Арфистка считает возможность играть на ней большой привилегией.

[Элис Хьюз, королевская арфистка]: «Это просто изумительный инструмент. На него приятно смотреть, и на нём приятно играть. На арфе изображены разные валлийские символы: драконы, геральдический знак принца Уэльского, корона, ложки для влюблённых, нарциссы и так далее. Она великолепна и богато украшена».

У валлийских арф три ряда струн вместо одного. Они появились в Западной Европе в XVI веке, а на Британских островах – в XVII. Там они стали настолько популярными, что вскоре их назвали «валлийскими». В отличие от остальных европейских стран, в Уэльсе на арфах играют, положив инструмент на левое плечо.

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