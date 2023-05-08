В Великобритании короновали Карла III

В Лондоне и Великобритании в целом продолжаются празднования и мероприятия по случаю коронации Карла III. Сама..

В Лондоне и Великобритании в целом продолжаются празднования и мероприятия по случаю коронации Карла III.

Сама церемония состоялась 6 мая. Она была крупнейшей для Великобритании за последние семь десятилетий, ознаменовав начало новой эры для монархии.

Всё происходило перед живой аудиторией, включавшей около 100 мировых лидеров, а также перед миллионами телезрителей. Архиепископ Кентерберийский, духовный лидер англиканской церкви, медленно возложил 360-летнюю корону Святого Эдуарда на голову Карла III. В то время тот сидел на троне XIV века в Вестминстерском аббатстве.

После службы Чарльз и Камилла отправились в четырёхтонной позолоченной государственной карете, построенной ещё для Георга III, в Букингемский дворец. Их сопровождали 4000 военнослужащих из 39 стран.

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Наконец, вся монаршая семья с королём и королевой вышли на балкон дворца, чтобы помахать тысячам зрителей.

Одновременно в небе пролетели военные самолёты, оставив за собой дым в цветах британского флага.

А на следующий день состоялся грандиозный концерт в Виндзорском замке. Днём тысячи людей устроили пикники на его территории, слушая живые выступления и готовясь к вечернему гала-шоу.

[Фай Лео, посетительница]:

«Это будет зрелищно. Все собрались вместе, царит хорошая атмосфера. Вчера шёл дождь, но сегодня солнце, так что чувствуем себя ещё лучше». [Том Холлис, посетитель]:

«Да, теперь марки изменились, почтовые ящики… Думаю, мы празднуем начало новой эпохи. Я очень рад за Чарльза и желаю ему удачи».

Вечером же Чарльз, Камилла и другие члены королевской семьи посетили гала-концерт на 20 тысяч зрителей. Среди выступавших на нём были группа Take That, Лайонел Ричи, Кэти Перри и Андреа Бочелли, а среди зрителей – Том Круз и Джоан Роулинг.

Выступил на мероприятии и сын короля – принц Уильям, который после смерти своей бабушки стал первым в очереди на трон.

[Уильям, принц Уэльский]:

«Папа, мы все очень тобой гордимся. Я также хотел бы выразить свою благодарность миллионам людей, которые служат в вооружённых силах, в классах, больничных палатах и местных сообществах. Хотелось бы упомянуть вас всех. Ваша служба нас вдохновляет, и сегодня мы чествуем вас тоже. Я посвящаю свою жизнь службе всем вам: королю, стране и Содружеству. Боже, храни короля».

Впрочем, в эти выходные в Великобритании были и те, кого коронация не обрадовала. Сотни сторонников республиканского правления вышли с акцией протеста и плакатами с надписями «Не мой король». Как сообщила полиция, среди 52 человек, задержанных в ходе мероприятий в городе, был и лидер этой организации.

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