Lego-версию коронации короля Карла III создали в парке развлечений в Виндзоре

Lego-версию предстоящей коронации Карла III создали в парке развлечений «Леголенд» в английском Виндзоре. Гости увидят Букингемский дворец, сделанный из сотен кирпичиков, и королевскую семью на балконе. Специально для этой сцены дизайнеры заказали позолоченную корону. На площади перед дворцом стоят десятки поклонников британских монархов.

[Пола Лафтон, дизайнер]:

«У нас было большое пространство для фантазии, поскольку мы не знаем всех деталей коронации. Мы просто интерпретировали это по-своему и создали миниатюрную версию этого события».

Дизайнеры также построили Виндзорский замок. На следующий день после коронации рядом с ним пройдёт грандиозный концерт.

[Пола Лафтон, дизайнер]:

«Мы воссоздали сцену концерта, который устраивает Карл III. И потребовалось от 25 до 30 тысяч кирпичиков только для концертной сцены, где будут выступать целый оркестр и несколько очень известных певцов, таких как Лайонел Ричи и Кэти Перри».

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Всего дизайнеры создали более 300 миниатюрных сцен, посвящённых коронации британского монарха. Она состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Вместе с Карлом III коронуют и королеву-консорта Камиллу.

Lego-версию этого исторического события будут демонстрировать в парке развлечений до ноября. Потом «Леголенд» закроется до марта.

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