fb pixel
Телеканал NTD

В Риме открыли площадь, где был убит Юлий Цезарь

В Риме открыли площадь, где был убит Юлий Цезарь

Последние минуты жизни Юлия Цезаря прошли на этой площади в Риме. Раньше её можно было увидеть..

Дата загрузки: 2023-06-21

В Риме открыли площадь, где был убит Юлий Цезарь

Последние минуты жизни Юлия Цезаря прошли на этой площади в Риме. Раньше её можно было увидеть только через ограждение, а теперь она открылась для туристов.

Раскопки на площади Торре-Арджентина начались в 20-х годах прошлого века. Здесь обнаружили руины четырёх храмов, построенных с IV по II век до нашей эры. Кому они посвящены, пока не выяснили. Храмы находятся ниже нынешнего уровня улицы.

[Клаудио Паризи Пресичче, сотрудник отдела культуры Рима]:
«Теперь эта зона стала доступной, поскольку построена пешеходная дорожка. Она позволяет подойти как можно ближе к четырём сохранившимся и частично реконструированным храмам».

Раньше здесь также находилась курия Помпея, где в годы Римской республики заседал сенат. Гай Юлий Цезарь победил своих политических врагов в ходе гражданской войны и установил единоличную власть. Сенаторы-заговорщики убили выдающегося полководца. Это произошло в 44-м году до нашей эры.

Работы в археологическом комплексе профинансировал итальянский дом моды Bulgari.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...