Последние минуты жизни Юлия Цезаря прошли на этой площади в Риме. Раньше её можно было увидеть..

В Риме открыли площадь, где был убит Юлий Цезарь

Последние минуты жизни Юлия Цезаря прошли на этой площади в Риме. Раньше её можно было увидеть только через ограждение, а теперь она открылась для туристов.

Раскопки на площади Торре-Арджентина начались в 20-х годах прошлого века. Здесь обнаружили руины четырёх храмов, построенных с IV по II век до нашей эры. Кому они посвящены, пока не выяснили. Храмы находятся ниже нынешнего уровня улицы.

[Клаудио Паризи Пресичче, сотрудник отдела культуры Рима]:

«Теперь эта зона стала доступной, поскольку построена пешеходная дорожка. Она позволяет подойти как можно ближе к четырём сохранившимся и частично реконструированным храмам».

Раньше здесь также находилась курия Помпея, где в годы Римской республики заседал сенат. Гай Юлий Цезарь победил своих политических врагов в ходе гражданской войны и установил единоличную власть. Сенаторы-заговорщики убили выдающегося полководца. Это произошло в 44-м году до нашей эры.

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