Музей об убийстве студентов на площади Тяньаньмэнь открылся в Нью-Йорке

Окровавленные вещи и баннеры, палатки и фотографии. В центре Нью-Йорка открылся музей, посвящённый кровавому подавлению студенческих протестов в Пекине 4 июня 1989 года. Тогда, 34 года назад, на молодёжь, мирно протестовавшую на площади Тяньаньмэнь с призывом к демократическим изменениям, направили танки и вооружённых солдат.

На открытие музея пришли лидеры студенческого движения, которые сегодня живут в изгнании. Среди них Чжоу Фэнсо.

Он показывает разные предметы, которые были у студентов во время протестов. А вот его фото на плакате разыскиваемых лидеров движений. Ему грозило заключение, однако удалось бежать.

Ещё один знаковый экспонат – футболка одной из участниц протеста.

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[Чжоу Фэнсо, бывший лидер студенческого движения]:

«Это её кровь, её избили солдаты, почти до смерти. В то время она была военным журналистом. У неё была карточка аккредитации. Если бы она её предъявила, то была бы в безопасности. Но она была так возмущена, что не захотела этого делать. Она бы лучше умерла, чем показала свою причастность к армии».

Пришёл на выставку ещё один лидер студенческого движения Ван Дань. Его фото также было среди тех, кого разыскивали власти.

Говорит, что главная цель такого музея – позволить западным людям понять, что же произошло в 1989 году, и увидеть истинное лицо китайской коммунистической партии (КПК), которая до сих пор у власти.

[Ван Дань, бывший лидер студенческого движения]:

«То, что я хочу сказать, звучит просто: не прощайте и не сдавайтесь. Это моё послание китайцам. А западным людям я скажу, что вы должны увидеть истинное лицо КПК. Она управляет страной только насилием и ложью. Это истинное лицо КПК».

Есть на выставке баннер, которым завязывал рану студент, раненный солдатом. А эти палатки студентам массово отправляли жители Гонконга, чтобы поддержать их в стремлении к демократии.

[Чжоу Фэнсо, бывший лидер студенческого движения]:

«В этой жило двое студентов из моего родного города Сиань. Они провели в ней около четырёх дней. А потом бежали, когда пришли танки».

По разным оценкам, тогда во время подавления на площади и в её окрестностях погибло от нескольких сотен до десяти тысяч человек. Эта тема в Китае до сих пор подвергается цензуре.

Между тем, этот музей – единственный постоянный в мире, который затрагивает подобную тему. Раньше такой же работал в Гонконге. Однако в 2021 году под давлением Пекина его закрыли.

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